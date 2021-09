Rafael Nadal donne enfin de ses nouvelles. Mutique depuis l'annonce de son forfait pour l'US Open 2021, le vendredi 20 août dernier, le Majorquin a communiqué sur ses réseaux sociaux concernant sa santé, samedi, en fin de matinée. Touché au pied gauche de manière prononcée depuis Roland-Garros, l'Espagnol a indiqué avoir subi un "traitement" à son membre blessé. Celui-ci a eu lieu dans la semaine à Barcelone.

Nadal n'a pas donné plus de précisions concernant le dit traitement. Toujours est-il qu'il apparaît avec des béquilles sur la photo postée en compagnie de son texte et que son pied gauche a été mis sous protection.

Plusieurs semaines sur le flanc

"Cela faisait quelques temps que je n'avais pas communiqué à travers les réseaux sociaux. C'est pour vous dire que j'étais à Barcelone avec mon équipe et mon équipe médicale pour recevoir un traitement au pied. Je devrai prendre plusieurs jours de repos et je serai absent plusieurs semaines des courts. Je suis déjà de retour à la maison et j'ai commencé mon processus de récupération. Merci à tous pour votre soutien", a écrit Nadal.

Absent de la tournée nord-américaine après son retour manqué à Washington, où son pied gauche l'avait martyrisé, Nadal avait annoncé la fin de sa saison 2021 en même temps que son retrait de l'US Open. On ne le reverra en compétition qu'à partir de la saison 2022.

