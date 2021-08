Après un examen attentif et en suivant les conseils des médecins et de mon staff médical, J'ai décidé de me retirer de l'US Open pour laisser mon corps récupérer complètement d'une déchirure aux ischio-jambiers", a déclaré l'Américaine, âgée de 39 ans et six fois lauréate à New York. Une absence de marque supplémentaire à l'US Open. Après Roger Federer Rafael Nadal et Dominic Thiem chez les hommes, c'est au tour de Serena Williams de renoncer chez les dames. L'Américaine a annoncé son forfait mercredi sur son compte Instagram. "", a déclaré l'Américaine, âgée de 39 ans et six fois lauréate à New York.

US Open Un petit coin de ciel bleu : Paire, Monfils, Humbert… ils ont percé la grisaille avant Flushing IL Y A 16 HEURES

Cette blessure aura donc complètement gâché son été. Elle avait provoqué son abandon au premier tour de Wimbledon le 29 juin dernier face à la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich. En larmes à sa sortie du court, Serena Williams n'a plus rejoué depuis. La semaine passée, l'Américaine, désormais 22e au classement WTA, avait déclaré forfait pour le tournoi de Cincinnati en espérant revenir sur les courts les plus rapidement possible. Mais elle a finalement perdu cette course contre la montre pour participer à l'US Open.

Le record attendra

Serena Williams n'a pas caché sa frustration de renoncer à un tournoi qu'elle affectionne particulièrement. "New York est l'une des villes les plus excitantes au monde et l'un des endroits où je préfère jouer, a poursuivi l'Américaine aux 23 titres en Grand Chelem. Cela va me manquer de ne pas voir les fans mais j'encouragerai tout le monde de loin. Merci pour votre soutien et votre affection, je vous reverrai bientôt."

Serena Williams va donc devoir attendre au moins jusqu'à l'année prochaine pour tenter d'égaler le record de Margaret Court et ses 24 succès en Grand Chelem. Elle ne s'est plus imposée dans un Majeur depuis sa victoire à l'Open d'Australie en 2017. Derrière, elle était passée tout près de ce record à quatre reprises, échouant en finale à Wimbledon en 2018 et 2019 et à l'US Open, également en 2018 et 2019. L'Américaine, qui fêtera ses 40 ans le 26 septembre prochain, va se donner le temps de récupérer tous ses moyens pour relever ce défi en 2022.

US Open Nadal et le poids du temps : "Il pourrait ne plus gagner de titre en Grand Chelem" 20/08/2021 À 16:51