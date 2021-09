L'histoire du jour

Novak Djokovic ne jouait pas un premier tour, mardi. Non, il disputait le premier des sept matches qui doivent, ou en tout cas, peuvent, le mener jusqu'au Grand Chelem. Tout sera différent et amplifié pour le Serbe dans ce tournoi. De la même manière, il joue pour beaucoup plus qu'un titre à l'US Open ou même une 21e victoire dans un des quatre plus grands tournois. Le Grand Chelem calendaire, mythe ultime du tennis d'hier ou d'aujourd'hui, écrase et sublime tout autre enjeu.

Parce qu'il n'est ni bête, ni sourd, ni aveugle, Djokovic sait pertinemment tout cela. Paradoxalement, s'il est l'acteur principal de cette histoire, il doit y rester autant que possible étranger. Ce Grand Chelem, c'est notre problème, pas le sien. Le numéro un mondial a raison quand il clame que, le concernant, il lui faut rester dans "l'instant présent". Son objectif ? Penser à chaque match, à chaque point, à chaque frappe, sans jamais penser aux conséquences possibles le dimanche 12 septembre. Facile à dire, évidemment...

Novak Djokovic Crédit: Getty Images

C'est cela que chacun guettait cette nuit lorsqu'il a débuté sa campagne face au tout jeune Holger Rune, dont c'était le premier match en Grand Chelem. Bilan, une victoire relativement tranquille (6-1, 6-7, 6-2, 6-1), mais tout de même un set concédé. Un vilain set, avec beaucoup de fautes et une énorme panne de services. Rien de dramatique, bien sûr, mais Djokovic a avoué avoir ressenti une certaine nervosité dans ce match. Elle risque de l'accompagner tout au long du tournoi. C'est le jeu, il le sait. On n'écrit pas la légende dans un fauteuil.

Pour autant, il n'y a vraiment pas de raison de surinterpréter ce démarrage au tout petit trot. A Wimbledon aussi, Djokovic avait perdu un set au premier tour. On a peine à croire qu'il puisse réellement être mis en danger au cours de la première semaine. Mais il devra à coup sûr faire mieux s'il veut inscrire ses pas dans ceux de Rod Laver. En attendant, l'acte I de cette pièce en sept actes est bouclé. S'il a confirmé une chose, c'est que Djokovic devra se battre autant contre lui-même que contre ses adversaires.

The hit of the night

Yoshihito Nishioka s'est incliné en quatre sets cette nuit contre Jack Sock, mais le Japonais a sans aucun doute réussi le coup de la rencontre, et même celui de la journée. Sur un retour puissant et long de l'Américain, Nishioka a joué par réflexe un tweener en demi-volée qui a laissé son adversaire sans réponse.

On a aimé

Le match (et le sourire) de Monfils. L'US Open confirmera-t-il le retour de flamme de Gaël Monfils ? Le Français, stoppé en plein élan par l'arrivée du Covid, alors qu'il traversait une période faste, a ramé plus que quiconque pendant un an à la reprise de la compétition. Mais ces dernières semaines, il y a eu du mieux et lundi, contre Federico Coria, la "Monf'" a livré un vrai bon match pour s'imposer en ne cédant que sept jeux. Surtout, il prend à l'évidence beaucoup de plaisir sur le court. Or, chez lui peut-être plus encore que chez d'autres, tout cela est lié. Prochain tour pour confirmation contre l'Américain Steve Johnson.

Le culot de Rune. On a connu plus simple pour une grande première en Grand Chelem. Affronter le numéro un mondial, un des plus grands joueurs de l'histoire, sur le plus grand court du monde, et qui plus est en night session. Il y aurait eu de quoi se liquéfier. Mais du haut de ses 18 ans, Holger Rune n'a jamais donné l'impression de ne pas être à sa place dans ce match.

Alors, oui, il n'a tenu physiquement la distance que deux sets. Mais prendre une manche à Djokovic, cela reste une sacrée perf' et, au-delà de ce set chapardé, il a dévoilé des fulgurances structurées. Le garçon sait ce qu'il fait. On ne juge pas quelqu'un sur un match, même plein de promesses, mais les bases sont sacrément solides.

Voir quatre matches se décider au tie-break du 5e set. Cressy contre Carreno-Busta, Seppi face à Fucsovics, Thompson contre Mauger et enfin le Pospisil-Fognini. On aime ou on n'aime pas, mais ça a toujours été un des charmes de l'US Open, avant que d'autres Majeurs ne s'y mettent mais en dénaturant l'exercice (super tie-break à 6-6 en Australie ou tie-break "normal" à 12-12 à Wimbledon). Suspense, tension, émotion avec mention spéciale pour le 15-13 (!) de Seppi face au malheureux Fucsovics.

On n'a pas aimé

Le point qui a manqué à Lucas Pouille. Deux ans. Voilà maintenant deux ans que Lucas Pouille n'a plus gagné un match en Grand Chelem. C'était ici-même, à Flushing, en 2019. Depuis, vogue la galère pour le Nordiste, qui a bénéficié de deux balles de match contre Albert Ramos-Vinolas, avant de méchamment se crisper. Le chemin de la reconstruction est encore long pour l'ancien numéro 10 mondial.

Voir David Goffin traîner sa misère. Que c'est dur ces derniers temps pour David Goffin. Le Belge n'arrive pas à jouer en pleine santé. Hors de forme, arrivé sans préparation et avec un moral en berne, le Liégeois a pris trois sets mardi contre MacKenzie McDonald, bien plus en jambes que lui. Goffin n'a plus gagné en Grand Chelem depuis un an.

Juste pour savoir

Combien de survivants français en 16es de finale ? Ils sont six (quatre hommes, deux femmes) à avoir franchi le premier tour. C'est peu...

Le Musetti-Opelka à venir ne serait-il pas un des matches les plus intrigants de cette première semaine ?

Andreas Seppi est-il increvable ? L'Italien a joué mardi le 44e match en cinq sets de sa carrière et signé sa 23 victoire, au bout du bout du suspense : 15-13 au tie-break de la manche décisive, contre Marton Fucsovics.

Le tennis danois se prépare-t-il de belles années 2020 ? Holger Rune a affiché des promesses contre Djokovic, et Clara Tauson, 18 ans également, compte peut-être parmi les futures grandes. Son match contre Clara Burel a été très décousu mardi. Les deux jeunes filles étaient nerveuses. Mais Tauson, victorieuse en deux sets (7-5, 6-0), est vraiment une joueuse à suivre. Peut-être même dès cet US Open.

La stat de Jeu, Set et Maths

Zachary Svajda a signé un sacré exploit. Bénéficiaire d'une Wild-Card grâce à sa victoire au championnat américain des -18 ans, le jeune Américain a dominé Marco Cecchinato (N°81) au premier tour, s'offrant ainsi la première victoire de sa carrière sur le circuit principal. Mieux encore, du haut de sa 716e place mondiale, il devient le 4e joueur le moins bien classé à remporter un match à New York depuis le début des années 1990 (hors classements protégés) :

1991 : victoire de Michael Joyce (N°952) vs Pat Crow (N°269) : 3/6 7/6 6/4 6/4

1995 : victoire de Justin Gimelstob (N°1154) vs David Prinosil (N°65) : 6/4 6/4 4/6 4/6 6/3

2012 : victoire de Dennis Novikov (N°1098) vs Jerzy Janowicz (N°86) : 6/2 7/6 3/6 6/3

2021 : victoire de Zachary Svajda (N°716) vs Marco Cecchinato (N°81) : 7/6 5/7 6/4 6/4

Pour Marco Cecchinato, en revanche, la série noire continue. En dehors de Roland-Garros, l'Italien n'y arrive toujours pas en Grand Chelem. Il compte désormais 13 défaites d'entrée de lice en 13 tournois du Grand Chelem disputés hors terre battue.

Toutes les stats sur le compte

La décla du jour

"C'est un public complètement dingue, mais c'est le meilleur que j'ai vu dans ma vie !"

Holger Rune a profité de beaucoup de choses contre Novak Djokovic, mais le jeune Danois a surtout été particulièrement honoré d'être soutenu comme il l'a été par le public du court Arthur-Ashe. Le bruyant et dissipé public new-yorkais, de retour cette année après une édition 2020 à huis clos, a même été à la source d'un petit quiproquo en chantant le nom du Scandinave : "Ruuuuune". La sonorité a fait croire aux deux joueurs que la foule huait. "Je ne savais pas trop, mais à la fin, j'ai compris qu'ils chantaient mon nom !", s'est amusé Rune.

Le match à ne pas manquer mercredi : Gauff - Stephens

Typiquement le genre de rencontres susceptible de mettre le feu au court Arthur-Ashe en "night session" et de constituer un des bons moments de ce début de quinzaine. Sloane Stephens, victorieuse de l'US Open 2017 et qui patine pour revenir à son meilleur niveau, face à Cori Gauff, la dernière petite merveille du tennis américain. Un duel 100% made in US qui fait envie.

Au premier tour, Stephens avait sorti sa copine Madison Keys et avoué après coup que les matches face à ses compatriotes, ce n'était pas trop son truc, et encore moins à New York. On peut dire qu'elle est servie dans ce début de tournoi. Ce sera un bon test également pour Coco Gauff, dont on oublie parfois qu'elle n'a encore que... 17 ans. Mais elle a déjà un statut de tête de série à assumer. Ce match ouvrira la session nocturne sur le Ashe, à 1 heure du matin, heure française.

