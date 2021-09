Le finaliste malheureux de l’édition 2020 de l’US Open sera au rendez-vous des quarts de finale. Contre un Jannik Sinner accrocheur mais un ton en-dessous, Alexander Zverev est parvenu à s’imposer en trois sets (6-4, 6-4, 7-6) et 2h25 de jeu. Une bonne nouvelle pour la tête de série numéro 3 qui ne va pas trop puiser dans ses réserves avant d’affronter le vainqueur du duel entre Reilly Opelka et Lloyd Harris. Dans la continuité de son sacre olympique, Zverev a prouvé qu’il était un prétendant plus que sérieux pour remporter l’édition 2021 à Flushing Meadows.

Pour s’offrir une quinzième victoire consécutive après ses succès aux JO de Tokyo puis aux Masters de Cincinnati, Zverev s’est à chaque fois montré plus sérieux que son adversaire transalpin dans les moments cruciaux. "C’était un match de très haut niveau, confiait l’Allemand juste après sa victoire. À vrai dire, c’est toujours le cas contre Jannik, ce n’est jamais facile. Mes deux derniers jeux remportés signifient beaucoup sur la manière dont j’ai transformé ma manière d’aborder les fins de set ces derniers temps."

Dans le troisième set, Zverev partait en effet avec un coup de retard mais le géant s’est montré assez vaillant pour repousser cinq balles de set et remporter le jeu décisif 9-7. Voilà ce qui a rendu Zverev plus fort : le numéro 3 mondial n’a pas craqué sous la pression, et ce depuis deux mois désormais.

Sinner a encore craqué

En début de partie, les deux tennismen se sont échangés les amabilités au service, restant très solides chacun de leur côté. Mais petit à petit, Zverev a montré sa supériorité (54% de réussite en deuxième balle contre seulement 36% pour Sinner), de quoi s’offrir un break à 2-2 pour ne plus lâcher sa mise en jeu jusqu’à la fin du set (6-4). Touché mais pas coulé, Sinner s’est alors remis en selle pour mener la danse dans la deuxième manche. Mais encore une fois, l’Italien a craqué au moment fatidique, à 4-4 sur sa mise en jeu. Zverev a alors breaké puis s’est offert la deuxième manche grâce à une qualité de service toujours irréprochable (6-4).

Grâce à un nombre d’aces impressionnants (17), Zverev s’est montré très serein et n’a laissé, à l’exception de la fin du troisième set où Sinner n’a pas converti ses opportunités, aucun espoir à son vis-à-vis de revenir dans la partie. "Ecoutez, je n’ai pas de petite copine dans ma vie donc forcément, la médaille d’or olympique est à mes côtés quand je dors. Je suis en bonne forme actuellement, j’en profite pleinement. Que ce soit Opelka ou Harris, je sais que ce match sera contre un très gros serveur. J’espère que le match va durer huit heures et que le vainqueur devra ramper pour rentrer se reposer. Quoi qu’il arrive, ce sera un gros adversaire." Et surtout contre un très gros Zverev.

