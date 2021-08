Ça va finir par ressembler à ce qu'on appelle une casserole. Lors de ses deux derniers matches, l'un perdu en demi-finale du Masters 1000 de Cincinnati contre Alexander Zverev, l'autre gagné, lundi soir, face à Andy Murray au premier tour de l'US Open, Stefanos Tsitsipas a reçu des critiques de la part (notamment) de ses deux adversaires, pour son utilisation prolongée des désormais trop fameux "toilet breaks", ces pauses entre deux sets avant de quitter le court pour aller satisfaire un besoin naturel ou pour se changer de la tête aux pieds.

Andy Murray n'y est pas allé avec le dos de la raquette, que ce soit sur le court en râlant auprès de l'arbitre, lors de sa conférence de presse d'après-match ou bien encore ce mardi au lendemain de sa défaite, via un petit tweet assassin : "Le fait du jour. Stefanos Tsitsipas a passé deux fois plus de temps pour aller aux toilettes que Jeff Bezos (Murray a écrit 'Bazos' mais chacun a bien compris de qui il s'agissait) n'a passé de temps pour aller en direction de l'espace. C'est intéressant."

US Open Ramos-Vinolas - Pouille - Highlights US Open IL Y A 14 MINUTES

La règle et la règle tacite

Mardi, après sa victoire tranquille en trois sets contre Sam Querrey, Alexander Zverev en a remis une couche à son tour. Sur le ton de l'humour, d'abord. Alors qu'il était interrogé sur Novak Djokovic et le statut de grandissime favori du numéro un mondial, l'Allemand a eu cette réponse : "Oui, il est le favori. Mais d'autres joueurs jouent bien et ont faim. Daniil est en très grande forme. Je pense que Stefanos peut être fort s'il ne fait pas un aller-retour sur la lune pour aller aux toilettes. Ça pourrait aider (sourire). Désolé, il fallait que je la fasse."

Puisqu'il avait mis le sujet sur le tapis, Zverev a été relancé. De façon plus sérieuse, il a approfondi sa position. "Ça arrive à chaque match, ce n'est pas normal, a jugé le champion olympique de Tokyo à propos de Tsitsipas. A Hambourg contre Krajinovic, contre moi à Cincinnati c'était ridicule et encore ici, ça recommence. Il est numéro 3 mondial, il est un des meilleurs du monde dans son métier. Il n'a pas besoin de faire ça. Tu fais ça quand tu es en juniors, en challengers à la rigueur, pas quand tu es N°3 mondial."

Un magnifique combat, une polémique "toilettes" : ce Zverev-Tsitsipas valait vraiment le coup

Certes, Stefanos Tsitsipas n'enfreint aucune règle, et c'est d'ailleurs la ligne de défense adoptée par le finaliste du dernier Roland-Garros. Mais l'argument touche vite ses limites, selon Sascha Zverev : "Oui, vous avez le droit de faire ça, mais il y a une sorte de règle tacite entre les joueurs (pour ne pas en abuser, NDLR)." Zverev, il est vrai, est peu coutumier du fait, d'où son agacement : "Parfois, je vais casser une raquette, devenir fou, mais il y a une chose dont je suis fier et je garderai ce cap jusqu'à la fin de ma carrière, c'est que je gagne ou je perds en jouant au tennis sur un court de tennis, pas en dehors."

Soit l'endroit où il est allé a quelque chose de magique, soit il y a eu communication

Certains vont même jusqu'à suggérer que Stefanos Tsitsipas utiliserait ces longues pauses hors de la vue de tous pour se faire coacher via téléphone par son père pendant qu'il est aux toilettes. "Le truc le plus ridicule que j'ai pu entendre", a encore martelé le Grec lundi soir. Sur ce point, Alexander Zverev n'est pas loin de croire à cette théorie.

"J'ai été surpris qu'on ne me pose pas la question à Cincinnati à vrai dire, a-t-il encore dit mardi. Parce que j'aurais répondu très franchement. Il est parti pendant plus de dix minutes. Et à son retour, soudainement, il change complètement de tactique. Ce n'est pas que moi, tout le monde l'a vu ! Tout son plan de jeu a changé. Alors soit l'endroit où il est allé a quelque chose de magique, soit il y a eu une forme de communication."

L'Allemand assure ne pas vouloir "manquer de respect" à Tsitsipas. Mais il aimerait que ce soit réciproque. "C'est un grand joueur, il est numéro 3 mondial pour une raison. Il gagne des tournois, joue un tennis incroyable. Mais je crois, et Andy l'a dit hier, qu'il y a un niveau de respect à avoir de la part de chacun d'entre nous. Parfois, j'ai l'impression que… Ou alors, il a juste besoin d'aller aux toilettes. On ne sait pas. Mais je dirais que ça arrive quand même un peu trop souvent." Stefanos Tsitsipas n'est peut-être pas habillé pour l'hiver, mais pour la quinzaine, sans aucun doute.

Di Pasquale: "A la place de Murray, j’aurais été aussi très énervé"

US Open Musetti - Nava - Highlights US Open IL Y A 18 MINUTES