La numéro 1 mondiale trouve tranquillement son rythme de croisière. Après avoir battu en deux sets Vera Zvonareva (6-1, 7-6) pour son entrée en lice à Flushing Meadows, Ashleigh Barty [1] s'est défaite de la jeune Danoise de 18 ans Clara Tauson (6-1, 6-4), jeudi, au 2e tour de l'US Open. Parfaitement lancée dans sa partie après avoir dominé de bout en bout la première manche, sur le court Arthur-Ashe, l'Australienne a peiné à conclure en fin de deuxième set, perdant sa mise en jeu alors qu'elle servait pour le match.

Si elle s'est procurée 19 balles de break, Barty a parfois manqué de réalisme et n'est parvenue à convertir "que" 5 de ces opportunités. Fébrile sur ses premières balles de match, la vainqueure de Roland-Garros et Wimbledon a eu besoin de s'y prendre à trois reprises pour clôturer son 2e match new-yorkais et avancer vers le 3e tour, où elle retrouvera la gagnante du duel entre Rogers et Cirstea.

US Open Swiatek en pleine détresse : la Polonaise en pleurs face à Ferro IL Y A UNE HEURE

US Open Del Potro va taper la balle avec McEnroe IL Y A 2 HEURES