On croyait avoir tout vu. Mais non. A Flushing Meadows, les deux plus grands courts bénéficient depuis plusieurs années d'une couverture. De quoi éviter les désagréments sur la programmation quand la météo se gâte. Pourtant, mercredi soir, la session nocturne du Louis-Armstrong a tourné court.

Diego Schwartzman et Kevin Anderson n'ont pu jouer qu'une heure environ, le temps pour l'Argentine de remporter le premier set, avant que la partie ne soit interrompue dès le premier jeu du deuxième set. L'USTA, organisatrice du tournoi, a décidé de mettre fin au débat, alors que le court devenait trop glissant, après deux premières courtes interruptions.

Un match stoppé par la pluie, pourquoi pas. Mais un match stoppé par la pluie sur un court couvert par un toit, ce n'est vraiment pas commun. Mais si le Armstrong est effectivement protégé, des ouvertures sur le côté des tribunes ont laissé la pluie se propager jusque sur le terrain. Les deux joueurs, qui se croyaient à l'abri, et de la pluie et d'un report de leur match, ont bien dû se rendre à l'évidence.

Il faut dire que la météo a été exceptionnellement mauvaise sur New York ce mercredi. Les images étaient assez spectaculaires dans la salle comme au dehors, avec des vagues de pluie qui trouvent leur origine dans une tornade à moins de 20 km du site, vestige de l'ouragan meurtrier Ida, qui a fait plusieurs morts et provoqué d'importantes destructions, sur les côtes de la Louisiane dimanche dernier.

Pluis torrentielles

Les averses, qui avaient été plutôt clémentes en journée à New York, ont pris un tour plus torrentiel en soirée, et sont passées dans les quatre coins du toit rétractable de la salle, qui avait été mise en place en 2018 pour précisément permettre aux matches de se jouer en dépit de la pluie.

Au cours des deux premières interruptions, des personnels du tournoi sont parvenu à faire sécher le court, avec des machines prévues à cet effet, quand d'autres l'essuyait avec des serviettes trainées avec leur pied au sol. Mais la surface a fini par être gorgée d'eau, l'enceinte risquant de se transformer en piscine. Afin d'appeler chacun à la prudence, les autorités locales ont enchaîné une série de messages d'alertes sur les smartphones.

Tentative de séchage du Louis-Armstrong... pourtant couvert

Pendant ce temps, quand la plupart quittaient péniblement le Centre national Billie Jean King, tanguant sous le vent et la pluie, d'irréductibles spectateurs sont restés dans le Louis Armstrong, trempés et espérant une reprise du match, qui devait finalement avoir lieu sur le Arthur Ashe, l'autre court - réellement - couvert. Mais preuve du caractère très spécial de la météo du jour, même sur le Ashe, des spectateurs ont été arrosés, la pluie ayant réussi à s'infiltrer. Elle n'a toutefois pas atteint le court et le jeu a pu sé drouler sans problème.

(Avec AFP)

