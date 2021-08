Le syndrome de Muller-Weiss. Ce n'est pas la blessure la plus connue de la carrière de Rafael Nadal, mais elle est en train de gâcher le début de sa fin de carrière. A 35 ans, le Majorquin aux 20 Grands Chelems a été contraint de mettre fin à sa saison 2021 car il ne peut tout simplement plus jouer au plus haut niveau, sans souffrir.

Dur au mal devant l'éternel pourtant, Nadal a bravé la douleur tout au long de sa longue et riche carrière : ses genoux l'ont martyrisé depuis tout jeune, son poignet l'a mis K.-O. en plein Roland-Garros en 2016.

En 2021, enfin, il a eu maille à partir avec son dos, puis son pied gauche. C'est à Roland-Garros, principalement en demi-finale face à Novak Djokovic, que cette blessure secondaire a rattrapé le joueur de Manacor par le col. Après avoir tenté la méthode Nadal, donc de vivre avec la douleur, le gaucher a été rappelé à la raison : il doit se soigner.

A Washington, où il avait effectué son retour après une absence d'un mois et demi qui lui avait coûté sa présence à Wimbledon et aux Jeux Olympiques, Nadal avait affiché un niveau de jeu très inégal, la faute à ce maudit pied. Aux Etats-Unis, la douleur s'était réveillée. De manière assez prononcée lors de son match de retour face à Jack Sock, puis de manière plus contrôlée lors de la défaite face à Lloyd Harris. Nadal pensait être sur le bon chemin après sa défaite face au Sud-africain, car la douleur l'avait laissé relativement tranquille pendant le match. Mais ses forfaits à Toronto et Cincinnati avaient remis l'incertitude au centre de la table.

Il est temps de prendre des décisions

Dans son long communiqué effectué sur ses réseaux sociaux, le Majorquin s'est refusé à être alarmiste. Mais il l'a reconnu publiquement : il va devoir trouver le moyen de contrôler cette blessure chronique qui se situe sur le côté droit de son pied gauche et qui affecte un os de son pied, l'os naviculaire (une partie de l'os meurt, à cause d'une interruption de la circulation sanguine). Un mal rare et qui est survenu chez lui de manière très précoce.

Celle-ci s'était déclarée au lendemain de son succès au Masters 1000 de Madrid, à l'époque un tournoi indoor sur dur, après un marathon en cinq manches contre Ivan Ljubicic. Nadal avait ressenti une douleur vive, comme s'il avait pris un coup de couteau. Il avait ensuite été particulièrement embêté à Shanghai, fin 2005, lors de la Masters Cup, puis à l'Open d'Ausralie 2006. Il avait ensuite réussi à vivre avec, sans trop en parler.

"J'en suis arrivé à la conclusion que j'ai besoin de temps pour me soigner et changer certaines choses. Je dois aussi essayer de comprendre comment a évolué mon pied ces derniers temps. Ce n'est pas une blessure récente, elle est présente depuis 2005. Elle ne m'a pas empêché de pouvoir faire ma carrière de sportif à haut niveau pendant toutes ces années", a-t-il souligné, avant de constater qu'il avait trop supporté la douleur ces derniers mois.

"Oui, c'est la réalité : j'ai vécu une saison où les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû, pour tout le monde. Il est donc temps de prendre des décisions et trouver un traitement un peu différent pour trouver une solution à ce problème, ou au moins que je puisse constater une amélioration pour continuer à jouer les prochaines années."

La bonne nouvelle dans cet océan de mauvaises nouvelles, c'est que l'Espagnol, actuel 4e mondial, va affronter cet épisode avec détermination et confiance, ce qui n'est pas forcément quelque chose de facile, même pour lui. "Je vais travailler, tout donner, pour que cela s'améliore. Je vous promets que je vais travailler fort pour continuer de profiter de ce sport pendant encore un moment", a ajouté le patron de Roland-Garros. "Je suis prêt à tout pour retrouver la meilleure forme possible pour continuer à jouer pour les choses qui me motivent vraiment et qui m'ont fait faire ce parcours tout au long de ces années. Je suis convaincu qu'en soignant le pied et avec un travail quotidien très important, j'y arriverai."

