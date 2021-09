Novak Djokovic a connu une entrée en matière contrastée mais n’a pas perdu trop d’énergie pour lancer victorieusement sa quête du Grand Chelem face au jeune qualifié danois Holger Rune (145e mondial), qui a réussi à lui chiper le deuxième set avant de se blesser et de s’écrouler dans les deux manches suivantes, cette nuit au 1er tour de l’US Open (6-1, 6-7, 6-2, 6-1).

Le Serbe, dans une tenue tout en nuance de bleu et de pourpre pour lancer ce qui est probablement le tournoi le plus important de sa carrière, a réalisé une entame de match parfaite face à un adversaire peut-être aussi un peu intimidé par le contexte.

17 aces mais 7 double-fautes pour Djokovic

US Open Djokovic - Rune - Highlights US Open IL Y A 17 MINUTES

Mais après un 1er set concédé 6-1, l’ancien vainqueur de Roland-Garros juniors (2019) s’est peu à peu enhardi et commencé à montrer sur le terrain pourquoi il est considéré comme l’une des principales valeurs montantes du circuit. Auteur d’un break d’entrée (3-0), il ne s’est pas affolé non plus quand le numéro un mondial est revenu à sa hauteur puis l'a contré immédiatement pour se retrouver à son tour avec un break d’avance (4-3).

Grâce à une double faute (l’une des 7 commises par Djokovic dans ce match), Rune, exemplaire dans l’attitude, est lui aussi revenu aussitôt avant de conclure ce deuxième set assez décousu au terme d'un tie break superbement négocié (7 points à 5), grâce notamment à une amortie de revers pleine d’audace à 4 points à 3.

Le stadium Arthur-Ashe, toujours assoiffé de show et de sang, était prêt à basculer dans l’ivresse. Il ne le savait pas encore, mais le spectacle était en réalité terminé. Après avoir concédé très vite son service au 3e set au terme d’un jeu complètement raté, le protégé de l’académie Mouratoglou a commencé à donner de nets signes de fléchissement physique. Son appel au kiné, à 4-1, n’y changeait rien.

Du culot et du talent : Quand le jeune Rune prend un set à Djokovic et fair chavirer le Ashe

Touché à la cuisse droite notamment, au bord des crampes et (sans doute) globalement essoré, le jeune protégé de l’académie Mouratoglou, qui pouvait à peine marcher, a littéralement explosé au fil des jeux, mais a mis un point d’honneur à ne pas arrêter. Son caractère tout autant que son magistral coup de raquette a clairement un goût de reviens-y, lui qui restait sur 13 succès consécutifs (en Challengers et en qualifications) avant ce 1er tour de l’US Open.

En attendant, Novak Djokovic poursuivra donc son ascension des marches de la gloire avec un deuxième échelon qui le conduira face au Néerlandais Tallon Griekspoor, lequel lui peut-être ôté une petite épine du pied en sortant de sa route le potentiellement dangereux Jan-Lennard Struff (2-6, 7-6, 4-6, 6-4, 7-5).

US Open Improbable : Holger Rune est entré sur le court Arthur-Ashe avec... un sac IKEA IL Y A UNE HEURE