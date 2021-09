On ignore ce qu'Alexander Zverev a dit exactement à Novak Djokovic lors de leur chaleureuse accolade après la balle de match. Dans le tumulte du court Arthur-Ashe, impossible d'entendre. Ces mots sont restés entre eux. Mais à voir la réaction du Serbe, souriant et touché, l'Allemand a dû y aller de son compliment appuyé. Zverev s'est incliné vendredi soir, dans tous les sens du terme, en perdant ce match après une bataille de plus de trois heures et demie en cinq sets, mais aussi en ne tarissant pas d'éloges sur son bourreau.

Quelques minutes plus tard, devant la presse, il était dans la même tonalité. Un peu abattu par cette défaite qui le prive d'une deuxième finale de rang à l'US Open, mais aussi admiratif. "Il joue son meilleur tennis quand il en a besoin, ce que beaucoup de joueurs ne font pas, a souligné le N°4 mondial à propos du N°1. Ce soir, il a servi incroyablement bien sur les balles de break. J'avais l'impression qu'à chaque fois que j'avais une occasion, il sortait un service énorme. Mais il y a une raison pour laquelle il a gagné vingt Grands Chelems."

Novak Djokovic est difficile à jouer sur chaque point, sur chaque frappe, mais la pénibilité est décuplée sur la poignée de points qui, sur la distance d'un match, pèsent un peu plus que les autres. "Dans les moments importants, ajoute Sascha Zverev, je crois que je préfèrerais jouer contre n'importe qui d'autre que lui. Mentalement, il est le joueur le plus fort à avoir joué à ce jeu."

US Open Djokovic a survécu à Sascha le terrible : "La plus grosse bataille de ce tournoi et de loin" IL Y A UNE HEURE

Une grande bagarre plus qu'un immense match : Djokovic a fini par faire plier Zverev

Il bat tous les records, personne ne peut se comparer à lui

Peut-être pas que mentalement, si l'on écoute Zverev. En tout cas si l'on scrute les chiffres, les palmarès, les records, le tennis lui-même, sans tenir compte des considérations extérieures. Les statistiques ne disent pas tout mais elles ne mentent pas, selon le champion olympique :

"Si vous regardez les stats, et qu'on s'en tient au tennis, il est le plus grand de tous les temps. Il bat tous les records, personne ne peut se comparer à lui, parce qu'il a le record de semaines numéro un, le plus de Masters 1000, sans doute qu'il finira avec le plus grand nombre de Grands Chelems. Et maintenant il a l'occasion de gagner les quatre dans la même année. Comment vous luttez contre ça ?"

Il reste donc un match, un seul, à Novak Djokovic pour franchir ce cap majuscule dans l'Histoire. Qu'il batte Daniil Medvedev en finale dimanche et sa légende sera d'une nature inédite au cours du demi-siècle écoulée. Sascha Zverev pense que le champion serbe va le faire, et il semble même le souhaiter, peut-être plus encore pour le tennis lui-même que pour Djokovic. "C'est super pour le sport, juge-t-il. Personne ne pensait que quelqu'un pourrait refaire aujourd'hui ce que Rod Laver avait accompli. Voir qu'il a l'opportunité de le faire, et je pense que Novak va le faire, c'est super."

Djokovic prévient Medvedev : "Je vais jouer ce match comme si c'était le dernier de ma carrière"

US Open L'antisèche : Djokovic est plus porté qu'inhibé par la quête du Grand Chelem IL Y A 3 HEURES