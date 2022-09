1er tour

Carlos Alcaraz - Sebastian Baez : 7-5, 7-5, 2-0 (ab.)

Pas forcément l'entame rêvée pour Carlos Alcaraz, bougé lors des deux manches initiales. Mais l'abandon de Sebastien Baez lui a permis d'économiser un peu d'énergie. Pas du luxe au vu de la suite de son parcours.

Une belle bataille et un abandon : Alcaraz a eu du fil à retordre face à Baez

2e tour

Carlos Alcaraz - Federico Coria : 6-2, 6-1, 7-5

Un peu plus de deux heures de jeu pour se remettre à l'endroit. Carlos Alcaraz a, face à Coria, vite balayé les mini-doutes nés d'une entame en demi-teinte.

Sauvetage au filet et ligne de fond avant de conclure : le joli point d'Alcaraz face à Coria

3e tour

Carlos Alcaraz - Jenson Brooksby : 6-3, 6-3, 6-3

Ce que le score ne dit pas, c'est que Carlos Alcaraz s'est retrouvé mené 3-0 au début du troisième set. Mais l'Espagnol, tête de série numéro 3, ne s'en est pas laissé compter. Six jeux plus tard, l'affaire était dans le sac et la première semaine bien conclue.

Alcaraz n'a pas laissé Brooksby y croire : Les temps forts de leur match du 3e tour

8e de finale

Carlos Alcaraz - Marin Cilic : 6-4, 3-6, 6-4, 4-6, 6-3

Celui-là était pas mal. Mais au final, cet Alcaraz - Cilic ne fut qu'un apéritif au vu de la suite du repas. Les deux hommes ont tout de même bataillé jusqu'à 2h30 du matin et joué aux montagnes russes pendant près de quatre heures. Alcaraz a montré une première fois dans ce tournoi qu'il avait de la ressource.

Alcaraz et Cilic ont électrisé NY jusqu'à 2h30 du matin : les temps forts d'une joute spectaculaire

Quart de finale

Carlos Alcaraz - Jannik Sinner : 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3

Le monument du tournoi. 5h15 d'un niveau de jeu et d'une intensité invraisemblables. Et un vainqueur : Carlos Alcaraz. Ca se passe presque de commentaire. Il faut juste regarder et se régaler.

Un match qui restera dans les annales : les temps forts d'un exceptionnel Alcaraz-Sinner

Demi-finale

Carlos Alcaraz - Frances Tiafoe : 6-7, 6-3, 6-1, 6-7, 6-3

Après Marin Cilic et Jannik Sinner, cinq sets encore une fois ! Et une nuit électrique face à Frances Tiafoe. Carlos Alcaraz a une nouvelle fois prouvé qu'il était fait d'un autre bois. L'Américain et le court Arthur Ashe n'ont rien y faire.





Du très grand tennis, un sacré combat : les meilleurs moments d'Alcaraz - Tiafoe

