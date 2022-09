1er tour

Casper Ruud – Kyle Edmund : 6-3, 7-5, 6-2

Casper Ruud n'a pas raté son entrée en lice, à New York. Face au Britannique Kyle Edmund, 601e joueur mondial, le Norvégien n'a pas gaspillé d'énergie superflue.

Entame parfaite pour Ruud : victoire facile du Norvégien face à Edmund

2e tour

Casper Ruud – Tim Van Rijthoven : 6-7, 6-4, 6-4, 6-4

Une première mini-alerte avec la perte de la première manche. Et puis la machine s'est huilée. Ruud n'a pas perdu le fil et remporté les trois manches suivantes sur un score métronomique.

Ruud, c'est toujours aussi solide : le résumé de sa victoire contre Van Rijthoven

3e tour

Casper Ruud – Tommy Paul : 7-6, 6-7, 7-6, 5-7, 6-0

Jusqu'ici, le seul coup de chaud dont a été victime le Norvégien, poussé au cinquième set par l'Américain Tommy Paul. Cette dernière manche, Ruud l'a survolée (6-0). Mais avant ça, ce fut moins évident. Casper a rudement dû s'employer.

Quatre sets d'un combat monstrueux puis un 6-0 : Ruud a fait plier Paul

8e de finale

Casper Ruud – Corentin Moutet : 6-1, 6-2, 6-7, 6-2

Côté français, on en attendait plus. Mais Moutet est passé à côté sur le Arthur-Ashe. Et Casper Ruud, évidemment, ne lui a pas fait tellement de cadeau.

Ruud, une marche trop haute pour Moutet : revivez les temps forts de leur duel

Quart de finale

Casper Ruud – Matteo Berrettini : 6-1, 6-4, 7-6

Toujours régulier à défaut d'être spectaculaire, Casper Ruud n'a fait qu'une bouchée du 14e mondial. Deux sets pliés en 74 minutes et le Norvégien a continué à profiter des nombreuses fautes de l'Italien.

Un premier set de folie, un troisième au mental pour Ruud : les meilleurs moments

Demi-finale

Casper Ruud – Karen Khachanov : 7-6, 6-2, 5,7, 6-2

Constant et efficace, Casper Ruud ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Le Norvégien est logiquement venu à bout d'un Karen Khachanov émoussé en demi-finale de l'US Open.

Ruud tient sa 2e finale majeure : Les temps forts de sa victoire sur Khachanov

