Victorieuse à Granby, Daria Kasatkina a gagné une place et pointe au 9e rang du classement WTA publié lundi, toujours dominé par Iga Swiatek au moment où va débuter l'US Open, qui sera probablement l'ultime tournoi de la légende Serena Williams.

Ad

En reprenant la 9e place à l'Espagnole Garbine Muguruza, qui glisse au 10e rang, grâce à son succès samedi en finale du tournoi québécois, Daria Kasatkina retrouve le meilleur classement de sa carrière, déjà occupé début août. En attendant d'éventuels bouleversements après l'US Open, ce petit mouvement est le seul dans le Top 20 mondial de la WTA, toujours mené par la Polonaise Iga Swiatek, devant Anett Kontaveit et Maria Sakkari.

US Open Kokkinakis face à son pote Kyrgios : "Il a besoin de vivre ses matches dans le chaos" IL Y A 11 HEURES

Plus bas dans le classement, la Russe Liudmila Samsonova, forte de sa victoire samedi à Cleveland - son deuxième titre de la saison -, a gagné 10 places, et pointe désormais au 35e rang mondial. Beaucoup plus bas dans le classement, la légende américaine Serena Williams pointe au... 605e rang. Elle entrera en lice lundi soir à l'US Open face à la Monténégrine Danka Kovinic, pour ce qui sera très probablement le dernier tournoi de sa phénoménale carrière.

Classement WTA publié lundi 29 août

1. Iga Swiatek (POL) 8605 pts

2. Anett Kontaveit (EST) 4360

3. Maria Sakkari (GRE) 4190

4. Paula Badosa (ESP) 3980

5. Ons Jabeur (TUN) 3920

6. Aryna Sabalenka (BLR) 3470

7. Simona Halep (ROU) 3255

8. Jessica Pegula (USA) 3201

9. Daria Kasatkina (RUS) 3015 (+1)

10. Garbiñe Muguruza (ESP) 2886 (-1)

11. Emma Raducanu (GBR) 2756

12. Cori Gauff (USA) 2687

13. Belinda Bencic (SUI) 2635

14. Leylah Fernandez (CAN) 2540

15. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2317

16. Jelena Ostapenko (LAT) 2316

17. Caroline Garcia (FRA) 2220

18. Veronika Kudermetova (RUS) 2206

19. Danielle Collins (USA) 2167

20. Madison Keys (USA) 2128

...

605. Serena Williams (USA) 61 (+3)

US Open Garcia, candidate légitime ou syndrome de l'emballement ? IL Y A 12 HEURES