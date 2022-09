Un départ inquiétant, une réaction tonitruante, une belle frayeur (physique) en fin de partie et, à l'arrivée, une victoire de plus dans sa besace : Rafael Nadal est passé par pas mal d'émotions cette nuit pour battre Fabio Fognini à l'US Open mais l'Espagnol, mené 6-2, 4-2, a survolé la suite du match et assuré l'essentiel en s'imposant 2-6, 6-4, 6-2, 6-1 en 2h43. Il s'est ainsi qualifié pour le 3e tour, stade auquel il retrouvera une vieille connaissance de son âge (36 ans) en la personne de Richard Gasquet, face auquel il ne s'est jamais incliné en 17 rencontres sur le circuit professionnel. De quoi partir avec une bonne dose de confiance, même si ça n'est pas forcément le genre de la maison.

