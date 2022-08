C'est peu dire que tout New York attend avec excitation la tournée d'adieu de Serena Williams. La championne américaine a plus que laissé entendre que cet US Open marquerait la fin de sa glorieuse carrière. Dès sa prise de paroles voilà quelques semaines, les ventes de billets pour la première "night session" de la quinzaine avaient décollé de façon spectaculaire. C'était bien vu. Elle débutera bel et bien son tournoi lundi, et en nocturne, face à Danka Kovinic.

Si elle venait à s'incliner, les heureux détenteurs de billets auront assisté à une page d'histoire. Mais certains voient leur bonheur ailleurs. Sur les principaux sites de revente, les prix atteignent des sommets jamais atteints pour du tennis. Lorsque les organisateurs ont annoncé dès jeudi soir que Serena Williams jouerait lundi, le prix moyen du ticket pour la session nocturne inaugurale de la quinzaine a grimpé de 30% dans le quart d'heure suivant. Et ça ne s'est pas calmé depuis.

Samedi, le billet le moins cher s'élevait à 230 dollars, pour une place en hauteur. Mieux (ou pire, c'est selon), une place en loge était proposée à la revente pour la modique somme de... 99 999 dollars. Sur Twitter, certains fans de tennis américains se sont émus de l'ampleur de la flambée et de l'opportuniste business engendré. 100 000 dollars pour voir la 410e joueuse mondiale (et Nick Kyrgios en bonus, quand même) : pas de doute, Serena aura bien été unique, jusqu'au bout.

