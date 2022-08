Au tour de New York d'accueillir le dernier grand feuilleton de la saison tennistique. Après l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon, place à l'US Open , l'un des rendez-vous les plus attendus de l'année. Du 29 août au 11 septembre, le dernier Grand Chelem de la saison sera à regarder en exclusivité sur Eurosport. Pour vous abonner, c'est ici

Un an après son premier titre en Majeur , où il a notamment empêché Novak Djokovic de réaliser le Grand Chelem, Daniil Medvedev remet son titre en jeu à Flushing Meadows. Le numéro 1 mondial sera l'un des grands favoris à sa propre succession, mais aura une concurrence féroce avec Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas ou encore Carlos Alcaraz. En revanche, le doute plane toujours sur la participation de Novak Djokovic…

Chez les dames, Emma Raducanu retrouve le tournoi qui l'a révélée aux yeux du grand public . La jeune Britannique sera l'une des nombreuses prétendantes au sacre au même titre que la numéro 1 mondiale Iga Swiatek, Ons Jabeur, Maria Sakkari, Paulo Badosa et bien plus encore. Vainqueure à Cincinnati , la Française Caroline Garcia espère surfer sur sa belle dynamique. Mais les regards seront principalement tournés vers Serena Williams qui a annoncé mettre un terme à sa carrière à l'issue du tournoi new-yorkais.

Medvedev et Raducanu, du jamais vu depuis 1987

Comment regarder l'US Open 2022 en direct vidéo ?

L'US Open sera à regarder en direct sur Eurosport 1 et Eurosport 2.

Consultants : Justine Hénin, Arnaud Di Pasquale, Arnaud Clément, Camille Pin, Jean-Paul Loth, Eric Deblicker et Georges Goven

: Justine Hénin, Arnaud Di Pasquale, Arnaud Clément, Camille Pin, Jean-Paul Loth, Eric Deblicker et Georges Goven Commentaire : Bertrand Milliard, Frédéric Verdier, Thomas Bihel, Alban Lepoivre, Simon Dos Santos, Thomas Morel, Géraldine Weber, Romain Bouchenot, Rodolphe Cazejust et Jean-François Maurel

Vous pourrez également retrouver les experts internationaux d'Eurosport tels que Barbara Schett, Kim Clijsters, Mats Wilander, John McEnroe tout au long de la quinzaine.

Comme pour chaque Grand Chelem, l'Eurosport Tennis Club sera votre rendez-vous quotidien chaque jour, à partir de 23h15. Autour d'Olivier Canton et Thomas Bihel, nos experts reviendront sur les temps forts du jour. Au programme : débats, analyses, Palettes et les plus beaux points du tournoi.

Raducanu plus forte que Fernandez et la pression : son acte de naissance en vidéo

L'US Open 2022 sera également à suivre sur Eurosport.fr…

Tous les jours, vivez le meilleur de l'US Open 2022 sur Eurosport.fr avec des analyses, des résumés vidéos, toutes les images fortes, les plus beaux points, les analyses des experts Eurosport, des débats, des articles explicatifs, des présentations et toutes les réactions.

Le meilleur des émissions et des rendez-vous tennis sera aussi à retrouver sur Eurosport :

Les meilleurs moments de l'Eurosport Tennis Club

Service Volée : votre nouveau rendez-vous pour décrypter l'actualité du tennis chaque vendredi sur Youtube et toutes les plateformes Eurosport.

Notre partenaire Jeu, Set et Maths vous donnera également toutes les statistiques et les chiffres marquants autour du dernier Grand Chelem de la saison.

