Maintenant, vous le saurez : il ne faut jamais rater un match entre Aryna Sabalenka et Kaia Kanepi. Pas seulement parce qu'il s'agit là de deux des joueuses les plus puissantes du circuit, mais parce que leurs face-à-face ont le chic de produire des étincelles.

Battue par l'Estonienne en huitième de finale de l'Open d'Australie cette année après un match au couteau achevé au super tie-break du 3e set, Sabalenka a pris une éclatante revanche ce jeudi soir au 3e tour de l'US Open, s'imposant 2-6, 7-6(8), 6-4 après avoir été menée 6-2, 5-1, puis sauvé deux balles de match lors d'un incroyable duel de 2h15.

Ad

US Open Pliskova - Bouskova - Les temps forts du match - US Open IL Y A UNE HEURE

La Biélorusse a gagné nettement moins de points que sa pauvre adversaire (97 contre 104) mais elle a gagné ceux qui comptaient le plus. Notamment ces deux balles de match, donc, sauvées dans le jeu décisif du 2e set, à 7 points à 6 puis 8 points à 7. Auparavant, la demi-finaliste sortante (battue l'an dernier par Leylah Fernandez après une partie mémorable, là encore) avait rétabli in extremis l'équilibre dans cette partie, en coupant enfin le robinet à fautes directes après une entame assez catastrophique.

Dans le 3e set, Aryna Sabalenka a breaké à 2-2 et tenu son engagement jusqu'au bout, non sans émotions dans un ultime jeu où elle eu besoin à son tour de trois balles de match pour conclure. Auteure de "seulement" 41 fautes directes et 11 double-fautes, un total pas si énorme pour elle dans un match de cette longueur, l'ancienne n°2 mondiale pouvait laisser éclater sa joie avant un 3e tour où elle pourrait être la prochaine adversaire de la Française Clara Burel, si celle-ci l'emporte face à la Belge Alison Van Uytvanck.

US Open Dimitrov s'est fait surprendre : les temps forts de la victoire de Nakashima IL Y A UNE HEURE