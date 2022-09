Et dire qu'elle aurait pu faire ses valises dès le 2e tour. Survivante dans cet US Open, Aryna Sabalenka a pris confiance petit à petit et la voici désormais en demi-finale pour la deuxième fois consécutive à New York (la troisième en Grand Chelem dans sa carrière). Mercredi, la Biélorusse, tête de série 6 du tournoi, a logiquement terrassé en quart une Karolina Pliskova des mauvais jours en deux manches (6-1, 7-6) et 1h22 de jeu sur le court Arthur-Ashe. Elle affrontera Iga Swiatek ou Jessica Pegula pour tenter de rallier sa première finale en Majeur.

Ad

Entre ces deux grandes cogneuses, ce quart sentait la poudre. Il a accouché d'un pétard mouillé. En tout cas dans sa première partie. Peut-être éprouvée par son grand combat de plus de trois heures face à Victoria Azarenka en huitième, Karolina Pliskova est ainsi passée totalement à côté de son début de match. Avec dix fautes directes (dont trois doubles fautes) en trois jeux, elle a littéralement offert le double break d'entrée à Sabalenka, qui s'est vite envolée au score (3-0).

US Open Pliskova s'offre un cinquième quart à Flushing Meadows HIER À 23:57

Pliskova a payé cher son retard à l'allumage

En un peu moins d'une demi-heure, le premier set était bouclé et les statistiques éloquentes, voire dramatiques pour la Tchèque. Raide comme un piquet, elle a ainsi commis 15 erreurs pour un minuscule coup gagnant. Mais il faut lui reconnaître un mérite : elle ne s'est pas effondrée pour autant. Dans la seconde manche, elle a même donné plus de fil à retordre à Sabalenka.

Sabalenka assume son rang et file en demie : sa balle de match en vidéo

Plus efficace derrière sa première balle, Pliskova a tenu ses engagements les uns après les autres, sans parvenir pour autant à se montrer menaçante à la relance puisqu'elle n'a pas obtenu la moindre balle de break. Bien qu'un peu frustrée de ne pas parvenir à faire la différence plus vite, Sabalenka n'a pas dévié de sa ligne de conduite, exploitant chaque seconde balle adverse pour se montrer agressive dans le tie-break. Comme un symbole, la Biélorusse a même conclu avec la manière et un dernier retour de coup droit long de ligne supersonique.

US Open Burel, le second souffle inattendu 03/09/2022 À 10:04