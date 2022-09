C'est une adversaire qui lui réussit toujours aussi bien. Ce lundi, la Biélorusse Aryna Sabalenka, 6e joueuse mondiale et tête de série n°6, a battu l'Américaine Danielle Collins, 19e joueuse mondiale et tête de série n°19, pour la quatrième fois en autant d'affrontements contre cette même adversaire. Ce nouveau succès, acquis en trois manches (3-6, 6-3, 6-2) et 2h25 de jeu, lui permet de valider son ticket pour les quarts de finale de l'US Open.

Pourtant, la Biélorusse n'était clairement pas bien entrée dans sa rencontre. Malgré un break d'entrée de premier set, Aryna Sabalenka a ensuite perdu ses deux premier services. Avec encore un avantage en poche, Danielle Collins n'avait alors plus qu'à s'emparer de cette première manche, devant son public du court Arthur-Ashe (6-3).

Sabalenka s'est fait soigner une jambe

Mais au lieu de confirmer, Danielle Collins a ensuite été celle qui a déjoué, semblant alors piocher. Au service, ce fut dans l'ensemble bien compliqué pour elle (39% de premier service, 12 doubles-fautes). Notamment dans la deuxième manche, lorsqu'elle en a cédé deux. Et si elle a réussi à en prendre un à Sabalenka, elle n'a pas su débreaker dans l'ultime jeu, malgré une possibilité, laissant alors la Biélorusse égaliser à une manche partout (6-3).

Danielle Collins (US Open 2022) Crédit: Getty Images

Enfin, dans l'ultime manche, Collins a cédé trois de ses quatre mises en jeu. Il n'en fallait donc pas plus pour qu'Aryna Sabalenka, qui n'a visiblement pas été gênée par sa jambe douloureuse qu'elle a d'ailleurs fait soigner, conclut ensuite (6-2). La Biélorusse avait perdu l'an passé, en demi-finales, contre Leylah Fernandez. Cette fois, elle tentera de retrouver le dernier carré, avec, face à elle, Karolina Pliskova.

