La vie est pleine de surprises. De hauts. De bas. De gadins. De rebonds. Le jour où Ons Jabeur s'est fait bouter manu militari de Roland-Garros par un dimanche inaugural, elle n'en était pas à penser à la suite de sa saison. Mais à l'occasion qu'elle venait de laisser filer. Trois sets et Madga Linette la renvoyait à ses études, après un printemps terrien pourtant flamboyant et couronné par un titre à Madrid et une finale à Rome. Déception XXL. Rebond XXXL.

On ne va pas refaire le parcours de la Tunisienne en intégralité. Mais on signalera simplement que les deux dernières finales de Grand Chelem, à Wimbledon, et celle de samedi à l'US Open, lui auront réservé une place sur l'affiche officielle. Sacré rebond. "Je suis une personne très positive, a-t-elle rembobiné vendredi, après avoir balayé Caroline Garcia et brisé le rêve de la Française en demi-finale. Roland-Garros, c'était un choc parce que je m'attendais à bien jouer. Mais au fond de moi, je savais que j'étais fatiguée mentalement. Physiquement, j'étais également fatiguée. Je ne pouvais pas vraiment m'en vouloir. J'ai travaillé dur et j'ai fait suffisamment d'efforts pour être capable de jouer de manière incroyable pendant la saison sur gazon."

Une victoire à Berlin et une finale à Wimbledon. La première de sa carrière en Grand Chelem. L'épilogue ne fut pas au niveau des efforts consentis. Mais là aussi, après sa défaite face à Elena Rybakina, Jabeur est repartie de l'avant, tête droite. "La finale de Wimbledon m'a vraiment fait mal, vous savez. Mais c'est comme ça. J'étais très positive après la finale, et je savais que beaucoup d'opportunités se présenteraient à moi, et me voilà de nouveau en finale."

Roman d'apprentissage

Le rebond n'a pas été amorcé aussi instantanément qu'après la déception de Roland puisque l'été américain a été quelque peu compliqué, avec un abandon à Toronto au premier tour. Il faut dire qu'elle tombait d'assez haut. Jouer une finale de Grand Chelem, la perdre, évacuer la déception, c'est une autre histoire.

Deux mois plus tard, le crève-cœur du Centre Court est une leçon retenue. Et un chapitre dans le roman d'apprentissage de la Tunisienne, 5e mondiale. Après avoir remporté sa sixième demi-finale de l'année (pour zéro défaite), elle s'est volontiers épanchée sur cette expérience. "Cette finale à venir me paraît plus réelle. À Wimbledon, j'étais en train de vivre un rêve, et je n'arrivais pas à y croire. Même après le match, je faisais ce que j'avais à faire, sans me rendre compte que c'était déjà un exploit."

Exploit en juillet, réalité en septembre. "J'espère que je m'y habitue, vous savez, je suis juste heureuse d'avoir confirmé mes résultats de Wimbledon et que les gens ne soient pas vraiment surpris que je sois en finale. Maintenant, je sais peut-être ce que je dois faire en finale. Je sais que ça va être très difficile, mais je vais devoir faire de mon mieux maintenant."

Je pense savoir exactement ce que je dois faire

Si l'été fut majeur dans sa progression, l'année entière lui a beaucoup appris. "J'ai appris beaucoup de choses sur mon jeu, sur mon style, sur ce que je peux faire sur le terrain. Surtout quand je parle à mon entraîneur avant les matches, je sens que maintenant je peux faire tout ce que je peux faire et ce que je veux faire sur le terrain, ce qui est surprenant pour moi et je me surprends moi-même tellement de fois. Cela se passe très bien, surtout ce tournoi."

Face à Iga Swiatek qui, "ne perd jamais en finale", dixit Ons Jabeur, le défi sera de taille. Mais il n'effraie par celle qui est 2e joueuse à la Race cette année, derrière… la Polonaise. "Elle joue magnifiquement, mais je veux prendre ma revanche" (ndlr : Swiatek l'avait battue en finale à Rome). Je pense savoir exactement ce que je dois faire contre elle."

Future numéro 2 mondiale, Ons Jabeur ne cache donc plus son ambition : "Le fait de dire tout haut ce que je veux faire fait partie de ma réussite. Je me souviens avoir dit que je voulais faire partie du top 5, gagner un Grand Chelem et me qualifier pour les Masters. J'ai validé deux objectifs. Il y en a un de plus qui va l'être bientôt, je l'espère."

