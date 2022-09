Il y a demi-finale et demi-finale. Certaines ont des allures de Graal absolu. D'autres, comme celle atteinte par Caroline Garcia à l'US Open, au terme d'une nouvelle démonstration de force la nuit dernière face à Coco Gauff, a plutôt un gout de "reviens-y". Même si ce sera la toute première de sa carrière, on ne peut s'empêcher d'y voir le début d'un rêve encore plus grand.

Si toutefois l'aventure venait à s'arrêter face à Ons Jabeur – comme le voudrait la logique du classement -, Caroline Garcia aurait malgré tout scellé une performance de taille, déjà : dans l'ère Open, elle est seulement la huitième Française à se hisser en demi-finale de Grand Chelem, après – dans l'ordre – Françoise Dürr (Wimbledon 1970, Roland-Garros 1972-73), Brigitte Simon (Roland-Garros 1978), Mary Pierce (Roland-Garros 1994, 2000-05, Open d'Australie 1995-97), US Open 2005), Nathalie Tauziat (Wimbledon 1998), Amélie Mauremo (Open d'Australie 1999, 2006, Wimbledon 2002-04-05-06, US Open 2002-06), Nathalie Dechy (Open d'Australie 2005) et Marion Bartoli (Wimbledon 2007-13, Roland-Garros 2011). A titre de comparaison, il y en a eu 33 chez les joueurs français.

Dans cette liste, Caroline Garcia est par ailleurs la sixième à rallier le dernier carré sans perdre un set après Dürr (Wimbledon 1970), Simon (Roland-Garros 1978), Pierce (Roland-Garros 1994, Open d'Australie 1995, US Open 2005), Mauresmo (Wimbledon 2005) et Bartoli (Wimbledon 2013). Et elle sera donc la troisième à jouer une demi-finale à New York après Pierce et Mauresmo, la première nommée étant la seule à avoir disputé ensuite la finale, en 2005 (battue par Kim Clijsters).

Maintenant, si Garcia remporte ses deux matches à venir sur le stadium Arthur-Ashe, elle deviendra la première Française de l'histoire à remporter le Grand Chelem américain. Vous avez bien lu : de l'histoire. Même l'immense Suzanne Lenglen n'y a jamais gagné, pour la bonne raison ceci dit qu'elle n'y avait joué qu'une fois, en 1921, malade et battue dès son premier match par Mallory Bjurdstedt. Mais de tout ça, bien sûr, on en est encore très loin…

