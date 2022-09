Un premier set pour se lancer, puis le rouleau compresseur Garcia est entré en action. Malmenée en début de match par le jeu atypique d’Alison Riske, Caroline Garcia a mis du temps à trouver son rythme et à lâcher ses coups. Mais le gain de la première manche a libéré la Française qui n’a laissé ensuite que des miettes à son adversaire. La 17e mondiale sera au rendez-vous des quarts de finale pour la première fois de sa carrière à New York !

Ce 8e de finale face à l'Américaine Alison Riske sentait le match piège à plein nez pour Caroline Garcia. Un statut de favorite qu’elle n’a plus l’habitude de gérer, une adversaire au jeu atypique (avec de nombreuses frappes jouées quasiment accroupies), et un public du court Arthur-Ashe forcément motivé à l’idée de soutenir "une locale".

Un mauvais départ pour Garcia

La Française a d’ailleurs eu un mal fou à entrer dans son match. Si audacieuse ces dernières semaines, la Française a montré qu'elle était plus que tendue face à une adversaire qui se régalait à contrer sa puissance, notamment grâce à son revers très efficace. Pendant un set, on a vu Garcia en panne de premières, chercher ses coups, montrer quelques signes de nervosité. Mais "Caro" a tenu… et elle a frappé au meilleur des moments. A 5-4, Alison Riske a commis une double faute et laissé filer un revers. Garcia s’est alors jetée sur sa proie pour empocher la manche d’un retour fulgurant.

Avec un peu de réussite, la Lyonnaise avait pris les devants. Et la suite fut une démonstration. Soudainement bien plus relâchée, la 17e mondiale a joué le tennis qu’on lui connaît depuis plusieurs semaines avec au menu : des coups droits XXL distribués dans toutes les zones, des retours très agressifs, un service qui claque (8 aces, 75% de points remportés derrière sa première), mais aussi quelques belles montées bien senties. En confiance, la n°1 française n’a jamais laissé son adversaire espérer inverser la tendance, malgré un bras qui s’est un peu tendu en fin de rencontre.

Caroline Garcia : "J'ai beaucoup progressé ces deux derniers mois"

