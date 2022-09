Il n'a jamais tremblé. Daniil Medvedev poursuit son début de tournoi sans accroc à Flushing Meadows et le Français Arthur Rinderknech en a fait les frais dans la nuit de mercredi à jeudi au 2e tour de l'US Open. Le numéro 1 mondial l'a ainsi nettement dominé en trois sets (6-2, 7-5, 6-3) et un peu plus de deux heures de jeu (2h11 pour être exact) sur le court Arthur-Ashe. Il jouera face au surprenant Chinois Yibing Wu sa place en seconde semaine.

En deux matches, il n'a toujours pas perdu la moindre manche. La performance est à souligner même si elle n'a rien de surprenant pour le tenant du titre dont le jeu s'exprime à merveille sur le ciment new-yorkais. Mais ce qui est peut-être plus intéressant pour Daniil Medvedev, c'est la marge dont il semble disposer. Sans avoir besoin de jouer son meilleur tennis, il a ainsi maîtrisé tous les aspects de ce 2e tour. Comme s'il savait que, pendant cette quinzaine, une montée en puissance progressive s'imposait.

Rinderknech a trop donné, Medvedev en a profité

Il faut dire que, comme il l'a confié en interview d'après-match, Arthur Rinderknech lui a un peu facilité la tâche, du moins d'entrée. Le Français a ainsi commencé par perdre son premier jeu de service, avant d'obtenir trois occasions de se rattraper dans la foulée à la relance. Mais Medvedev a tenu (2-0) et n'a plus été confronté à la moindre balle de break par la suite. Mieux : il a fait le double break d'entrée et a rapidement enlevé le premier set.

Dans le deuxième, Rinderknech a davantage rivalisé, jusqu'à mener 40/0 sur son service à 5-5. Mais il a perdu le fil dans ce jeu et le numéro 1 mondial, tel un prédateur à sang-froid, s'est jeté l'occasion pour breaker et s'échapper au score de manière décisive (6-2, 7-5). Le Français a logiquement payé un déchet trop important à l'échange (50 fautes directes contre 20 simplement au Russe) et a concédé le break (blanc qui plus est) de trop dans le 5e jeu du troisième acte. En totale maîtrise, Medvedev a aussi conclu à la relance. Il semble ainsi monter tranquillement en puissance dans cette quinzaine.

