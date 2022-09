Même si beaucoup doivent se pincer pour le croire et ravaler deux fois leur salive pour l'accepter, Casper Ruud peut signer, tout comme Carlos Alcaraz d'ailleurs, un gigantesque coup double en décrochant son premier titre du Grand Chelem tout en s'installant à la première place mondiale. Le discret norvégien, devenu un monstre de régularité qu'il s'agisse de la terre battue ou des surface plus rapides (seul le gazon lui pose encore souci), s'est mué à vitesse grand V en cador du circuit. Mais ferait-il un numéro un idéal ?

Que lui reproche-t-on, au fond ? De ne pas avoir l'élégance d'un Federer, la précocité extrême d'un Nadal ou d'un Alcaraz ou bien encore la flamboyance de ceux qui transportent les foules. Pour toutes ces raisons, certains préfèrent un Alcaraz qu'un Ruud en guise de nouveau porte-étendard. Il ne semble pas taillé pour ça. Il le sait, et il s'en fout. Fort heureusement, il a tout de même le droit de jouer au tennis et de pratiquer son métier. Et il le fait très bien.

Je n'ai pas vu venir qu'il serait aussi performant sur surface rapide

John McEnroe, lui, est bluffé par le bon en avant du finaliste de Roland-Garros et, désormais, de l'US Open. "Il est fantastique, il est humble", a jugé sur Eurosport l'ancien numéro un mondial qui ne pourrait être plus éloigné du profil de Casper Ruud. Mais Big Mac sait reconnaître ses mérites : "Il ne va pas mettre le feu au stade. Il n'a pas le charisme d'Alcaraz, ou de Tiafoe, mais il fait honneur à notre sport."

"Il est extrêmement solide, il travaille énormément", ajoute l'Américain, qui voit notamment dans sa progression les effets de sa venue à Manacor au sein de l'Académie de Rafael Nadal. "Je pense que le fait d'avoir passé beaucoup de temps là-bas lui a fait du bien, juge-t-il. Cela se voit à sa façon d'être et de faire les choses. Travailler là-bas l'a aidé à réaliser qu'il devrait en faire encore davantage pour accéder au plus haut niveau."

Pour autant, John McEnroe reste surpris de voir Casper Ruud en finale à Flushing Meadows. Il avait pu l'observer de près à l'automne 2021 lors de la Laver Cup. Le Norvégien avait été retenu dans l'équipe européenne, McEnroe était capitaine de l'équipe "Monde" : "Je l'avais observé de près et je trouvais qu'il jouait 'plus grand que sa taille'. Il n'est pas très grand, mais que ce soit au service ou à l'échange, il en impose plus qu'on ne pourrait l'imaginer. Malgré tout, je n'ai pas vu venir qu'il serait aussi performant sur surface rapide aussi vite. Ça en dit long sur la manière dont il a progressé en moins d'un an."

