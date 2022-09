L'émotion était à son paroxysme. Devant son public du court Arthur-Ashe, Frances Tiafoe a fait chavirer les cœurs. Et visiblement également le sien. "Je ne me souviens même plus de ce que j'ai dit à Rafa au filet, a-t-il confié lors de la traditionnelle conférence de presse d'après-match. J'étais déjà en larmes. Je le voyais à peine, je voyais à peine mon équipe. Mon cœur battait à 10 000 à l'heure, il fallait que je m'assois une minute. Je n'avais jamais ressenti ça de toute ma vie."

"Une sacrée performance ! J'ai très bien joué aujourd'hui (lundi). Je suis arrivé sur le court en sachant que je pouvais y arriver." Ca, c'est l'énorme exploit réalisé par l'Américain, 26e joueur mondial et tête de série n°22, qui a éliminé, en huitièmes de finale de l'US Open, l'Espagnol Rafael Nadal, 3e joueur mondial et tête de série n°2, en quatre manches (6-4, 4-6, 6-4, 6-3) et 3h32 de jeu . Frances Tiafoe était forcément plus que ravi de sa rencontre :

Aujourd'hui, je me suis dit : Je vais le faire

Jamais auparavant l'Américain n'avait battu le Majorquin, alors que les deux hommes se rencontraient pour la troisième fois, après l'Open d'Australie et Madrid en 2019 : "Je suis un joueur différent de celui qui l'avait affronté deux fois."

Voilà désormais Tiafoe dans le cercle des joueurs ayant battu au moins un membre du "Big Three" : "Je voyais tous ces jeunes réussir à battre Rafa, Fed ou Novak. Je me disais : 'Est-ce que je vais pouvoir dire un jour que j'ai battu un de ces mecs ?' Aujourd'hui, je me suis dit : 'Je vais le faire'. C'est quelque chose que je pourrai raconter à mes enfants et à mes petits-enfants : 'Oui, j'ai battu Rafa.' Avec un peu de chance, je ne rejouerai pas contre lui pour finir sur une victoire (sourire)."

Et pour rester dans le thème familial, Frances Tiafoe n'a également pas manqué d'évoquer ses parents présents pour l'occasion et sa fierté qu'ils aient pu assister à sa victoire contre un joueur aussi légendaire : "Le fait qu'ils m'aient vu battre Rafa Nadal... Je ne peux pas imaginer ce qu'il se passait dans leur tête. Ils s'en souviendront toute leur vie." Ils ne sont pas les seuls, visiblement.

