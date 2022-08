Il y a encore quelques semaines, il était difficile d'imaginer quelqu'un d'autre à l'heure d'évoquer la favorite pour le titre si Iga Swiatek était présente dans le tableau d'un tournoi. Presque tyrannique au printemps dernier, comme en témoigne son impressionnante série de 37 victoires consécutives, la Polonaise ne cessait d'imposer sa domination sur le circuit féminin depuis l'arrêt surprise d'Ashleigh Barty. Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome et Roland-Garros, les trophées se sont accumulés dans son armoire. Et personne ne semblait vraiment en mesure de stopper cette spirale infernale. Mais avant l'US Open à venir (29 août – 11 septembre), la donne a changé même si elle reste favorite de facto avec son statut de numéro 1 mondiale.

Ad

Depuis son sacre Porte d'Auteuil, quatre défaites sont venues rebattre les cartes. Alizé Cornet à Wimbledon, Caroline Garcia à Varsovie, Beatriz Haddad Maia à Toronto et enfin Madison Keys à Cincinnati ont démontré que la nouvelle reine du circuit était descendue de son nuage. Et pas forcément en douceur. Les chiffres sont éloquents. Depuis Roland, elle n'a plus gagné trois matches de rang. Et n'a plus joué la moindre demi-finale. Dire qu'elle connaît de grosses difficultés estivales est alors un doux euphémisme. "Elle ne joue plus non plus son meilleur tennis", résume Barbara Schett, consultante pour Eurosport.

US Open Le programme de lundi : Medvedev en ouverture, Serena en night session IL Y A UNE HEURE

Son jeu est un peu moins efficace que sur terre battue

Sa frappe de balle, si puissante et qui paraissait si facile il y a encore quelques semaines, semble aujourd'hui moins précise. Face à Stephens, Maia ou Keys, Swiatek a ainsi multiplié les fautes directes de manière inhabituelle. Comme si elle était déréglée. A Cincinnati, la numéro 1 mondiale a d'ailleurs pointé du doigt les balles utilisées pour cette tournée américaine et qui seront à l'US Open, comme un symbole de sa période délicate. "Ces balles sont horribles. Il est très difficile de les contrôler. Au bout d'un moment, elles deviennent de plus en plus légères. Elles volent", s'est-elle agacée.

Ce souci logistique peut-il être l'une des clefs à ce dérèglement estival ? "Je ne sais pas à quel point les balles sont différentes. (…) Mais c'est quelque chose que vous devez accepter, prévient John McEnroe, consultant Eurosport. Peut-être qu'ils vont les changer, mais jusqu'à ce qu'ils le fassent, vous devez l'accepter parce que si vous laissez cela entrer dans votre tête, cela va vous poser des problèmes".

Si ces balles plus légères peuvent sûrement expliquer certaines de ses difficultés actuelles, elles ne sont de toute manière pas les seules raisons du passage compliqué de Swiatek, qui n'est que l'ombre d'elle-même. "Sur dur, il y a plus de joueuses qui peuvent attaquer son coup droit. (…) Son jeu est un peu moins efficace que sur terre battue notamment parce qu'il y a plus d'adversaires qui savent mieux jouer sur dur", lance par exemple Alex Corretja, expert Eurosport.

La stat qui place Garcia dans la peau d'une outsider à l'US Open

McEnroe : "Je pense que la pression l'a atteinte"

Longtemps imperturbable et en pleine confiance avec cette série d'invincibilité déroutante, la Polonaise de 21 ans peut aussi être rattrapée par une forme de pression liée à son statut. "Ce qui est dur, c'est que vous avez l'impression que vous devez gagner, reconnaît Justine Henin, qui va suivre l'US Open pour Eurosport. Si vous ne gagnez pas un tournoi, alors c'est un mauvais tournoi". "Lorsque vous obtenez pour la première fois ce classement de numéro un mondial, la façon dont les autres joueurs vous regardent est différente, renchérit John McEnroe. Tout d'un coup, vous avez une cible sur vous. Les joueurs jouent alors plus dur face à vous, et on a juste l'impression que tout le monde vous regarde différemment. C'est un ajustement qu'elle a dû faire et au départ, elle l'a fait de manière incroyable ! (...) A Wimbledon, où elle n'a pas trouvé comment jouer de son mieux sur cette surface, je pense que la pression l'a atteinte."

Le début du reste de sa saison. Et le plus dur a alors peut-être commencé. Rebondir après une série aussi impressionnante n'est pas forcément toujours évident. La dynamique cassée, le doute est susceptible de s'immiscer. De nouvelles questions se posent. Et ce fameux second souffle peut être dur à trouver. "Avant d'être des joueurs de tennis, ils sont des êtres humains (…) Ce n'est donc pas une surprise, lance Justine Henin. (…) Maintenant, elle doit sûrement se remotiver." "C'est un être humain, elle est jeune, elle commence à peine à s'épanouir, abonde encore McEnroe, vainqueur de sept Grand Chelem. Elle a fait un travail incroyable. Mais je pense qu'elle va devoir trouver un moyen avec son équipe pour s'adapter à toute situation."

Elle peut jouer de manière incroyable à l'US Open

Quid de l'US Open dans ce contexte ? Si les cinq dernières semaines posent questions et qu'elle n'a pas vraiment brillé à Flushing Meadows où elle n'a jamais dépassé les huitièmes de finale, il ne faut pas oublier que l'on parle déjà d'une grande championne. Sa saison 2022 l'a illustré. Et cette difficulté à surmonter fait aussi partie du parcours des illustres champions, ceux qui parviennent à durer dans le temps. Elle a le talent et le mental pour s'inscrire dans cette classe. "Elle a quelque chose de très spécial donc je ne suis pas inquiète pour son futur", confirme Henin.

A elle maintenant de trouver les ficelles pour repartir vraiment et assumer à nouveau son statut de patronne. "C'est une athlète incroyable et je crois qu'elle va s'en sortir, prédit McEnroe. Elle parviendra à gagner des Majeurs sur un court dur, plus rapide. Je ne pense pas qu'elle ne gagnera que sur terre battue". "Elle peut jouer de manière incroyable à l'US Open. Et cela ne serait pas une surprise car elle a un fort caractère et est très professionnel. J'attends un grand tournoi de sa part", renchérit Corretja.

US Open Rybakina : "C'est triste, parce que je ne me sens pas comme la gagnante de Wimbledon" IL Y A 5 HEURES