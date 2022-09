Le contexte

Celui qui avait misé sur un tel plateau pour les demi-finales (Alcaraz-Tiafoe et Ruud-Khachanov) de l'US Open était bien inspiré. Mais parmi les quatre prétendants au trophée, s'il est un joueur qu'on attendait à ce stade, c'est bien Carlos Alcaraz. Malgré ses 19 ans, le Murcien restait sur un quart à Flushing Meadows l'été dernier, et il était surtout tête de série numéro 3 en abordant la quinzaine. Finalement, sa présence relève donc d'une certaine logique même si elle reste exceptionnelle pour un si jeune joueur. En revanche, Frances Tiafoe a, lui, vraiment bluffé son monde

Avant cette quinzaine, l'Américain n'avait atteint au mieux qu'un quart de finale en Grand Chelem, et c'était il y a près de quatre ans lors de l'Open d'Australie 2019. Terrassé à l'époque par Rafael Nadal, il a pris une éclatante revanche voici quelques jours en huitième - sa troisième participation consécutive à la seconde semaine à New York -, anéantissant par la même occasion les rêves de Petit Chelem du Majorquin.

Tiafoe est toujours sur son nuage : le résumé de son quart victorieux contre Rublev en vidéo

Par son agressivité, son explosivité, son enthousiasme, sa passion et sa… concentration (un domaine où il a énormément progressé au contact de son nouveau coach Wayne Ferreira) de tous les instants, "Big Foe" a accompli une performance de haut vol qui lui a fait monter les larmes aux yeux. Mais le plus fort peut-être fut sa capacité à tourner rapidement la page pour confirmer son exploit lors de son quart face à Andrey Rublev. Pour poursuivre son rêve de succéder à Andy Roddick, dernier vainqueur américain devant son public en 2003, il lui faudra rester sur son nuage.

Car face à Carlos Alcaraz, Tiafoe ne sera pas favori non plus, et ce même s'il a cinq ans de plus que son rival. Le Murcien, déjà d'une régularité extraordinaire dans l'excellence, compte bien parachever à New York une année ébouriffante qui pourrait le consacrer comme le plus jeune numéro 1 mondial de l'Histoire du jeu. Hallucinant de persévérance et de talent face à Marin Cilic (ancien vainqueur) et surtout Jannik Sinner lors d'un monumental quart , rien ne semble pouvoir l'arrêter. Sauf peut-être la fatigue et un Tiafoe toujours en feu…

Face-à-face

Léger avantage… Tiafoe. L'Américain est ainsi sorti vainqueur de leur seule confrontation précédente. C'était sur la terre battue de Barcelone l'an dernier (6-4, 7-6). Difficile pour autant d'en tirer une quelconque conclusion car l'Espagnol a pris une sacrée dimension ces derniers mois. Il y a même un monde d'écart entre le jeune prometteur qu'il était alors et le cador désormais assumé du circuit qu'il est devenu.

Un match qui restera dans les annales : les temps forts d'un exceptionnel Alcaraz-Sinner

Leur parcours

Carlos Alcaraz

1er tour : bat Sebastian Baez [ARG] sur abandon 7-5, 7-5, 2-0 ab.

2e tour : bat Federico Coria [ARG] 6-2, 6-1, 7-5

3e tour : bat Jenson Brooksby [E-U] 6-3, 6-3, 6-3

1/8e de finale : bat Marin Cilic [CRO/N.15] 6-4, 3-6, 6-4, 4-6, 6-3

1/4 de finale : bat Jannik Sinner [ITA/N.11] 6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5, 6-3

Frances Tiafoe

1er tour : bat Marcos Giron [E-U] 7-6(0), 6-4, 6-3

2e tour : bat Jason Kubler [AUS] 7-6(3), 7-5, 7-6(2)

3e tour : bat Diego Schwartzman [ARG/N.14] 7-6(7), 6-4, 6-4

1/8e de finale : bat Rafael Nadal [ESP/N.2] 6-4, 4-6, 6-4, 6-3

1/4 de finale : bat Andrey Rublev [RUS/N.9] 7-6(3), 7-6(0), 6-4

Ils ont dit

Carlos Alcaraz : "C'est super d'atteindre ma première demi-finale de Grand Chelem, d'autant plus ici à l'US Open. Le tournoi est fantastique. Le public aussi. Je dirais même que c'est le meilleur du monde. L'énergie que j'ai reçue sur ce court à 3h du matin est incroyable. Dans d'autres tournois, les gens seraient probablement partis, mais là, ils sont restés et m'ont soutenu."

Frances Tiafoe : "J'adore jouer sur des grands courts remplis à ras bord. J'adore montrer au monde entier ce dont je suis capable. Quand les gens apprécient du bon tennis et ma ténacité, ça me fait me sentir bien. Surtout sachant d'où je viens. Voir autant de gens derrière moi, ça signifie beaucoup. Je veux juste donner au public ce qu'il veut et il veut me voir gagner."

Quatre sets pour un exploit monumental : comment Tiafoe a dompté Nadal

Trois stats à retenir

10. C'est le nombre d'heures (et des poussières) qui ont séparé les qualifications respectives de Frances Tiafoe dans l'après-midi de mercredi (aux alentours de 16h45) et Carlos Alcaraz jeudi au petit matin (2h52, un record à Flushing Meadows). L'Espagnol a beau récupérer vite, ce décalage pourrait lui peser dans les jambes lors de cette demi-finale. Par ailleurs, il a passé 1h27 de plus sur le court que son futur adversaire dans cette quinzaine (16h contre 14h33).

1972. Frances Tiafoe est devenu le premier Afro-Américain à atteindre les demi-finales de l'US Open depuis 50 ans et Arthur Ashe en 1972. Clin d'œil du destin, il a réalisé cette performance sur le court qui porte le nom de son illustre prédécesseur. Toutes origines confondues, cela faisait 16 ans qu'un représentant de la bannière étoilée n'avait pas été aussi loin : Tiafoe succède ainsi aussi à Andy Roddick en 2006.

36. Soit le nombre de breaks réalisés en cinq matches par Carlos Alcaraz, leader dans ce domaine (à égalité avec Jannik Sinner). Frances Tiafoe n'en a lui engrangé "que" 20, soit le 10e meilleur total. L'Espagnol serait donc bien inspiré de faire valoir ses qualités de relanceur car si les deux joueurs venaient à jouer un ou plusieurs tie-breaks, le rapport de forces pourrait bien s'inverser. L'Américain a gagné ses six jeux décisifs du tournoi (6-0), alors qu'Alcaraz a perdu les deux qu'il a disputés (0-2).

Notre avis

Tout autre chose qu'un feu d'artifice de coups gagnants et une ambiance surchauffée serait décevant. Vu le passif dans cette quinzaine des deux loustics qui s'affronteront sous les projecteurs du court Arthur-Ashe dans la nuit de vendredi à samedi et leur état de forme, il devrait y avoir des étincelles. Chacun à leur manière, Carlos Alcaraz et Frances Tiafoe ont fait preuve d'un sacré panache pour valider leur place dans le dernier carré. Et à ce stade, il serait surprenant qu'ils ne continuent pas sur leur lancée.

Mais qui sera le plus libéré des deux ? "Big Foe" semble sur un nuage et en mission pour réaliser l'exploit d'une vie devant son public. Carlos Alcaraz a, lui aussi, explosé son plafond de verre, mais il aura un enjeu supplémentaire à l'esprit (qu'il partage avec Casper Ruud dans l'autre demie) : la perspective de devenir numéro 1 mondial à l'issue du tournoi, et qui plus est le plus jeune de l'Histoire. A 19 ans, bien que hors normes, il n'est pas totalement imperméable à la pression.

L'autre interrogation réside dans la capacité du Murcien à récupérer. Certes, sa jeunesse et ses immenses progrès sur le plan physique vont l'aider, mais ses huitième et quart de finale tardifs pourraient peser dans les jambes. A moins que la perspective d'une finale ne lui redonne un supplément d'âme. En cas de long combat, l'expérience tirée de ses deux succès précédents pourrait être fondamentale. Par son classement et sa saison, il reste le favori, même très légèrement. A lui d'assumer, encore.

Notre pronostic : Carlos Alcaraz en quatre sets.

