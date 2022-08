Demandez le programme ! Comme attendu, les organisateurs de l'US Open ont dévoilé le programme du premier tour , prévu pour lundi prochain. Pour ouvrir le bal, le numéro un mondial Daniil Medvedev affrontera l'Américain Stefan Kozlov sur le court Arthur Ashe à 12h (heure locale). Du côté du tableau féminin, c'est Coco Gauff qui aura cette mission face à une qualifiée.

Ad

De son côté, Serena Williams, qui disputera le dernier tournoi de son immense carrière, est programmée en night session contre Danka Kovinic à 19h (heure locale). Tout comme Nick Kyrgios face à Thanasi Kokkinakis dans le tableau hommes. Les Françaises Caroline Garcia, opposée à une qualifiée, et Harmony Than, qui aura fort à faire contre Bianca Andreescu, joueront également lundi. La première sur le court 17 à 11h (heure locale), et la deuxième sur le Grandstand. Le duel 100% français entre Benjamin Bonzi et Ugo Humbert, prévu sur le court 6, ne débutera pas avant 16h30.

US Open Cinq hommes pour la place de numéro un mondial IL Y A UNE HEURE

Court Arthur-Ashe

A partir de 18h (heure française)

Daniil Medvedev (RUS/N°1) – Sfetan Kozlov (EU)

Coco Gauff (EU/N°12) – Qualifiée

A partir de 1h du matin (heure française)

Serena Williams (EU) – Danka Kovinic (MTN)

Nick Kyrgios (AUS/N°23) – Thanasi Kokkinakis (AUS)

US Open Swiatek à la recherche du second souffle IL Y A UNE HEURE