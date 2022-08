Il y avait du monde pour attendre le nom de Serena Williams lors du tirage au sort du simple dames de l'US Open. Elle d'abord, son clan évidemment, les spectateurs qui espèrent assister à son dernier match à Flushing et le monde du tennis dans son ensemble. C'est la Monténégrine Danka Kovinic qui aura l'honneur de l'affronter au 1er tour d'un tournoi qu'elle a remporté à six reprises. En forme, Caroline Garcia débutera elle face à une qualifiée, ce sera plus dur pour Alizé Cornet qui devra défier Emma Raducanu, titrée en 2021.

Non tête de série, Serena Williams a peut-être évité un énorme obstacle au 1er tour mais si d'aventure elle devait atteindre le deuxième, elle pourrait y affronter Anett Kontaveit, deuxième joueuse mondiale mais en souffrance en Grand Chelem cette saison (2e tour en Australie et à Wimbledon, 1er à Roland-Garros). Sa soeur Venus se trouve dans l'autre moitié de tableau et sera aux prises avec la Belge Alison Van Uytvanck au 1er tour. Iga Swiatek, numéro un mondiale, devra passer l'Italienne Jasmine Paolini, 57e au classement mondial.

Du lourd pour Cornet, Garcia démarre en douceur

Victorieuse du WTA 1000 de Cincinnati en préparation, Caroline Garcia était évidemment elle aussi une joueuse scrutée. La Française débutera face à une qualifiée et pourra se féliciter d'avoir éviter un gros morceau au 3e tour où selon toute logique, elle devrait retrouver la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (N.15). Son horizon se situe plutôt en 8e de finale où elle pourrait avoir face à elle Maria Sakkari, la 3e joueuse mondiale.

Jeu agressif, mental retrouvé et encadrement adéquat : les ingrédients du retour de Garcia

Alizé Cornet elle ne se projettera pas encore si loin après avoir vu le tirage lui réserver un choc dès le 1er tour avec Emma Raducanu. La Britannique n'est autre que la tenante du titre à Flushing Meadows et si elle n'est plus à ce niveau, elle en a forcément beaucoup sous le pied. Invitée, Harmony Tan affrontera elle la vainqueure de l'édition 2019, Bianca Andreescu.

Les huitièmes de finales théoriques

Dans l'ordre du tableau

Iga Swiatek (POL/1) - Jelena Ostapenko (LET/16)

Garbine Muguiruza (ESP/9) - Jesica Pegula (USA/8)

Ons Jabeur (TUN/5) - Daria Kasatkina (RUS/10)

Leylah Fernandez (CAN/14) - Anett Kontaveit (EST/2)

Simona Halep (ROU/7) - Cori Gauff (USA/12)

Beatriz Haddad Maia (BRE/15) - Maria Sakkari (GRE/3)

Paula Badosa (ESP/4) - Belindz Bencic (SUI/13)

Emma Raducanu (GBR/11) - Aryna Sabalenka (BEL/6)

