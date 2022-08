Moins de deux heures après l'officialisation du forfait de Novak Djokovic , les 128 protagonistes de cette édition 2022 ont été fixés sur leur sort lors du tirage au sort. Résultat, un tableau masculin plutôt équilibré sur le papier, sans grand vainqueur ni gros poissard chez les principaux prétendants à la victoire finale. Mais New York peut rêver d'une demi-finale 100% espagnole entre le recordman des victoires en Grand Chelem, Rafael Nadal, et son jeune compatriote Carlos Alcaraz. Même si, bien sûr, du papier à la réalité, le chemin peut parfois s'avérer long. Et miné.

Quadruple vainqueur du tournoi, Nadal, qui n'a disputé qu'un seul petit match depuis sa blessure à Wimbledon au mois de juillet, devrait pouvoir débuter sa quinzaine en douceur face à l'invité australien Rinky Hijikata, 198e mondial. Sur son chemin théorique, viennent ensuite Fabio Fognini (tombeur du Majorquin en 2015) ou Aslan Karatsev, le jeune Miomir Kecmanovic dans le rôle de la première tête de série, puis un huitième contre Diego Schwartzman ou Frances Tiafoe. Si le numéro 2 mondial atteint les quarts de finale, il pourrait y retrouver Cameron Norrie, récent demi-finaliste à Wimbledon, ou bien Andrey Rublev, voire Denis Shapovalov ou Holger Rune.

Juste au-dessus, le quart de tableau de Carlos Alcaraz est peut-être le plus dense de tous. Le protégé de Juan Carlos Ferrero fera face au premier tour à l'Argentin Sebastian Baez, joueur le mieux classé du tableau parmi les non-têtes de série. Potentiellement, un troisième tour explosif contre le revenant Borna Coric, tout juste auréolé de son titre à Cincinnati. Mais beaucoup de joueurs dangereux peuplent cette zone du tableau, rendant une demie face à Nadal certes possible mais loin d'être gagnée : Hubert Hurkacz, Jannik Sinner, l'ancien vainqueur Marin Cilic, ou encore les jeunes Lorenzo Musetti et Jenson Brooksby.

"Quand Djokovic n'est pas là, Nadal est encore plus favori que d'habitude"

Medvedev - Kyrgios en huitièmes ?

La moitié supérieure du tableau est bien évidemment celle du tenant du titre Daniil Medvedev, en sa qualité de numéro un mondial. Si le Russe pourrait vivre une première semaine relativement tranquille pour peu qu'il évolue à son meilleur niveau (Kozlov pour démarrer, puis un Français, Halys ou Rinderknech et Basilashvili comme première tête de série), la suite s'annonce brûlante pour le Moscovite. S'il doit logiquement affronter Roberto Bautista Agut en huitièmes, son adversaire pourrait également être Nick Kyrgios. Puis, en quarts, peut-être le demi-finaliste 2020 (Pablo Carreño Busta) ou 2021 (Félix Auger-Aliassime).

Comme à Melbourne au mois de janvier ou... la semaine passée à Cincinnati, Medvedev affrontera Stefanos Tsitsipas en demi-finale si la hiérarchie est respectée. Mais le Grec, tête de série numéro 4, a lui aussi du chemin pour tenir jusqu'ici, avec comme principaux clients sur sa route Matteo Berrettini (dès les huitièmes de finale), Casper Ruud ou Taylor Fritz.

Les Français, eux, seront vite en danger puisque, en l'absence de Gaël Monfils, blessé, aucun n'est tête de série. Bonne nouvelle, ils seront au moins deux à franchir le premier tour, conséquence de deux duels 100% tricolore. Outre le Rinderknech - Halys cité plus haut, Benjamin Bonzi affrontera Ugo Humbert. Malheureusement, les vainqueurs auront probablement rendez-vous avec Medvedev et Kyrgios. Benoît Paire n'a pas été gâté (Norrie d'emblée), Adrian Mannarino un peu plus (un qualifié pour le gaucher) et Hugo Gaston est entre les deux, avec Alexander Bublik.

Les huitièmes de finales théoriques

Dans l'ordre du tableau

Daniil Medvedev (RUS/1) - Roberto Bautista Agut (ESP/16)

Pablo Carreño Busta (ESP/12) - Félix Auger-Aliassime (CAN/6)

Stefanos Tsitsipas (GRE/4) - Matteo Berrettini (ITA/13)

Tayor Fritz (EU/10) - Casper Ruud (NOR/5)

Hubert Hurkacz (POL/8) - Jannik Sinner (ITA/11)

Marin Cilic (CRO/15) - Carlos Alcaraz (ESP/3)

Cameron Norrie (GB/7) - Andrey Rublev (RUS/11)

Diego Schwartzman (ARG/14) - Rafael Nadal (ESP/2)

