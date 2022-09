Incroyable, insensé, extraordinaire…. Les mots manquent pour qualifier le quart de finale monumental et quasiment historique, déjà, disputé cette nuit - enfin, ce matin – par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le premier sortant finalement vainqueur d'un bras de fer de 5h15 (6-3, 6-7(9), 6-7(0), 7-5, 6-3) achevé à 2h50 du matin à New York, soit le match le plus tardif de l'histoire du tournoi, et le deuxième plus long après le cultissime Stefan Edberg/Michael Chang de 1992 (5h26). A 19 ans, Alcaraz devient du même coup le plus jeune demi-finaliste de l'US Open depuis Pete Sampras en 1990, stade auquel il retrouvera Frances Tiafoe, vainqueur en trois sets pour sa part d'Andrey Rublev.

