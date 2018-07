Federer - Nadal, les dix ans d'un chef d'oeuvre

A l'heure du hashtag "génie" tous les trois tweets, de l'emballement à tout-va, de la superficialité de l'emphase pour combler le vide de la pensée, notre époque a le chef d'œuvre facile. Elle le galvaude. Un chef d'œuvre, pourtant, ça ne sort pas de n'importe où, ne se produit pas n'importe quand, et n'émane pas de n'importe qui. Bref, ce n'est pas n'importe quoi.

Mais c'est quoi, au juste, un chef d'œuvre ? "Chercher à définir l'oeuvre d'art, c'est lui substituer une convention", disait George Braque. Chacun y verra donc ce qu'il croit y trouver. Comme certains phénomènes de la nature, le chef d'œuvre a tout de même besoin de conditions spécifiques et concomitantes. Quand elles surgissent simultanément, c'est presque un miracle. C'est l'arc-en-ciel qui apparait. L'orage qui gronde.

Dans Critique de la faculté de juger, Emmanuel Kant distingue, lui, le sublime du beau. Contrairement à notre langage courant, qui place le premier au-dessus du second, Kant n'y met pas une différence de degré mais de nature. Le beau relève de l'esthétique de la mesure : une jolie fleur, par exemple. Le sublime, lui, évoque la démesure, comme un océan déchainé. Le sublime sidère, anéantit notre entendement et, par sa sidération, provoque l'exaltation.

Le 6 juillet 2008, sur le court central de Wimbledon, Rafael Nadal et Roger Federer ont, entre orage et arc-en-ciel, réuni tout ce que nécessite un miracle tennistique : plénitude de leur expression, esthétisme, dramaturgie, émotions. Le 18e de leurs trente-huit duels, achevé au crépuscule, nous a laissés interdits. Avec l'instantanée conviction d'avoir vécu un moment hors de la norme. Cela aurait pu n'être que beau. Ce fut sublime.

Une minute, trois points. Roger Federer et Rafael Nadal au tout début de leur épique combat qui les emmènera jusqu'à la nuit.Getty Images

I - 28 jours plus tard

Le triomphe est absolu, la débâcle totale. Pour la quatrième année consécutive, le sort de Roland-Garros a reposé dans les mains de Rafael Nadal et Roger Federer. Si leur premier duel, en 2005, fut une demi-finale, personne ne doute vraiment que le titre se soit joué là. Puis il y eut ces trois finales de rang, de 2006 à 2008. Quatre victoires de l'Espagnol sur son rival suisse. Implacable tétralogie. Mais ce 8 juin 2008, Nadal ne s'est pas contenté de battre Federer. Il l'a détruit. Tennistiquement et psychologiquement.

Même s'il n'avait jamais entrevu la victoire de près, Federer avait livré une véritable opposition lors de leurs trois premiers matches à Paris, perdus à chaque fois en quatre sets. Là, il n'a pris que quatre jeux. 6-1, 6-3, 6-0. Une incroyable gifle. Chacun a compris ce jour-là que, jamais sans doute, Roger Federer ne serait capable de battre Rafael Nadal à Roland-Garros. Cette évidence engendre en parallèle un pressentiment : le Majorquin est prêt à étendre son règne, qui se limite alors encore à la Porte d'Auteuil. Oui, même à Wimbledon, l'heure de franchir le pas semble venue. Même dans le jardin de Federer, cerclé de barbelés pour la concurrence.

L'idée a presque quelque chose de saugrenue. Federer est invaincu sur gazon depuis 2002 et une défaite au premier tour de Wimbledon contre Mario Ancic. A Londres, il est quintuple tenant du titre. Et, après tout, il avait déjà perdu en finale de Roland-Garros contre Nadal les deux dernières années, avant de prendre sa revanche à Wimbledon. Mais l'humiliation parisienne du 8 juin 2008 éclaire d'une lumière différente la relation entre les deux champions. L'an dernier, Toni Nadal nous avouait avoir trouvé Federer "bizarre" lors de cette finale de Roland-Garros 2008. Comme s'il était résigné.

La donne a donc changé, comme si leur rivalité avait atteint un point de non-retour que rien, pas même Wimbledon, ne puisse freiner. "Federer est-il mort ?" titre, provocateur, le Daily Mail le jour du tirage au sort de Wimbledon. Un mort bien vivant, quand même. Dans la foulée du carnage de Roland, le Bâlois s'est remis les idées en place en s'imposant à Halle, sans perdre un set. Mais Nadal surfe sur une vague irrésistible. Le soir-même de son quatrième sacre au "French", Rafa a pris l'Eurostar, direction Londres et le Queen's, où il va décrocher son premier titre sur herbe.

Lors de sa conférence de presse d'avant Wimbledon, on demande à Nadal s'il sent Federer plus vulnérable cette fois. Sa réponse, teintée d'une ironie qui ne lui ressemble pas, est à la limite de l'agacement : "Oui, clairement, il n'a pas perdu un seul set à Halle et reste sur 59 matches sans défaite sur herbe. Franchement..."

Symptomatique, Björn Borg, à la fois roi de France et ancien maître de Wimbledon, livre en amont du tournoi une analyse en forme de petite bombe, presque provocatrice. "Je vois Rafael Nadal gagner le tournoi", glisse le Suédois. Il va même (beaucoup) plus loin en reléguant Federer en troisième position de sa hiérarchie personnelle : "Après Nadal, mon deuxième choix est Djokovic et, ensuite, Roger."

Roger Federer aux côtés de Björn Borg, à l'issue de la finale de Roland-Garros en 2008.Getty Images

L'analyse de Borg est soumise aux deux intéressés. "Quand Björn parle, tout le monde l'écoute, sourit Nadal. C'est quelqu'un d'important. Je peux juste le remercier pour ses mots. Mais vous savez, Björn n'est pas magicien, et ce n'est pas lui qui décide."

Federer, lui, est titillé. Partagé entre sa déférence pour la tutélaire figure nordique, qu'il cherche à dépasser avec un 6e sacre consécutif, et une certaine consternation devant ce qu'il doit au fond considérer comme un manque de respect, il réplique : "Je ne peux pas contrôler ce que disent ou pensent les autres. Mais parfois, certaines personnes parlent un peu trop."

Six mois plus tôt, après sa défaite contre Novak Djokovic en demi-finale de l'Open d'Australie, le Suisse avait évoqué ce "monstre" qu'il avait créé. Une créature si vorace que, quand elle ne triomphe plus, tout le monde s'offusque. Six mois plus tôt, personne ne l'autorisait à perdre. Et voilà que maintenant, les mêmes lui interdisent de croire à la victoire. "Le vent tourne vite", sourit, un peu jaune, le numéro un mondial. "Je ne suis pas déçu par les propos de Björn, mais disons que je trouve ça surprenant, explique-t-il. Pour moi, je suis toujours le grand favori pour gagner Wimbledon."

Tout le monde ne partage pourtant pas l'avis de Borg. Pat Cash avait ainsi un mal de chien à envisager un autre dénouement qu'un 6e sacre de Federer, comme il nous l'a confié. "Pour moi, c'était simple : Federer = gazon, explique le vainqueur de l'édition 1987, consultant pour la télé australienne en 2008. C'était difficile d'imaginer autre chose. Ça ne veut pas dire que je ne croyais pas Nadal capable de gagner, mais je pensais vraiment que Roger finirait par trouver le chemin de la victoire. C'était chez lui."

Pour Mats Wilander aussi, il était inconcevable de ne pas considérer Federer comme l'homme à battre. Mais il nuance : la vraie sensation, pour lui, n'était pas une possible victoire de Nadal en 2008, mais bien la façon dont l'Espagnol, un an plus tôt, était passé si près du titre. "En 2007, réaliser à quel point Rafa s'était rapproché de Roger, même sur herbe, ça avait été un choc, nous indique-t-il. Je m'étais dit 'wow, ça y est, il est au niveau de Federer sur gazon'." Malgré tout, lui aussi avait du mal à appréhender une fin de règne : "tant que je n'avais pas vu Rafa battre Roger sur herbe, c'était difficile de l'ériger en favori."

Deux semaines plus tard, Federer et Nadal sont au rendez-vous. Rien ni personne n'a pu entraver leur marche commune vers la finale. Le Majorquin n'a lâché qu'une manche en route, contre Ernests Gulbis au 2e tour. Après quoi il est monté en régime, étouffant notamment l'ambitieux Andy Murray en quarts de finale (6-3, 6-2, 6-4). Roger Federer, lui, n'a jamais passé plus de 2h10 sur le court et n'a pas concédé un seul set. Faites les comptes : depuis son naufrage en finale de Roland-Garros, il a remporté 11 matches et 28 sets consécutifs. Le voilà invaincu depuis 65 rencontres sur gazon.

Marat Safin fut la dernière victime de l'Helvète avant la finale. Il n'a pas eu le sentiment d'affronter un champion en phase descendante. "Roger avait fait... du Roger, se souvient aujourd'hui le Russe, battu 6-3, 7-6, 6-4. Je n'avais pas eu l'impression de faire un mauvais match, mais à chaque fois, dans les moments importants, il avait une marge importante. Il le savait, et moi aussi. C'était le signe d'un joueur très sûr de lui, pas d'un joueur qui doute."

Pourtant, interrogé après sa défaite sur l'issue de la finale, Safin n'écartait rien : "Roger a plus de vécu sur herbe que Nadal. Mais Rafa joue à un tel niveau… Il vient de gagner au Queen's et le gazon est moins rapide en fin de quinzaine, c'est un avantage pour lui. Roger va vraiment devoir jouer son meilleur tennis pour gagner."

Marat Safin et Roger Federer lors de leur demi-finale de Wimbledon en 2008.Getty Images

Au fond, le plus important n'est pas de savoir si Federer était favori des médias, des observateurs ou des autres joueurs. L'important, c'est ce que pensait Nadal lui-même. Il a décrit, dans son autobiographie "Rafa", sortie en 2011, à quel point son état d'esprit avait changé avant cette finale 2008 :

" Les deux dernières fois que nous nous étions rencontrés à Wimbledon, il était donné comme favori. Je sentais que, cette année encore, je n'étais pas le favori. Mais ce qui avait changé, c'est que je ne donnais pas non plus Federer comme favori. J'estimais que nos chances étaient à cinquante-cinquante. "

Sa défaite en finale de Wimbledon en 2007, au cours de laquelle il avait eu des balles de break en début de 5e set, a éprouvé Rafael Nadal comme aucune autre. "Elle m'avait complètement démoli, s'est-il épanché dans son livre. J'avais pleuré sans m'arrêter pendant une demi-heure dans les vestiaires. Des larmes de déception et de colère contre moi-même. Je m'étais autant battu moi-même que Federer l'avait fait." Oncle Toni, d'habitude si exigeant avec son neveu, avait voulu le consoler. En vain : "Je lui avais répondu qu'il ne comprenait pas, que c'était certainement ma seule chance de gagner Wimbledon."

Cette finale 2008, c'est donc l'histoire d'une double meurtrissure à effacer. Vieille d'un an pour l'un, de 28 jours pour l'autre. Une seule de ces deux plaies pourra cicatriser ce 6 juillet. L'autre sera plus béante encore.

Veste griffée "RF" pour Federer, T-shirt sans manche Nadal.Getty Images

A SUIVRE MARDI - EPISODE II : L'EMPRISE