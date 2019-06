Roger Federer et les records. Tout un roman. Le Suisse en compte déjà plein son armoire mais Wimbledon pourrait lui permettre d'abattre une nouvelle barrière historique dans le tennis masculin. Sur l'ensemble des quatre tournois du Grand Chelem, aucun champion n'a jamais atteint le cap des 100 matches gagnés dans un même Majeur. D'ici moins de deux semaines, il faudra peut-être écrire cette phrase au passé.

Au terme de ses vingt premières participations, Federer totalise 95 victoires au All England Club. Dans ce domaine, il est déjà largement au-dessus de la mêlée et ce depuis deux ans. En battant Alexandr Dolgopolov au 1er tour en 2017, le Bâlois était devenu seul recordman des matches gagnés à Wimbledon. C'était alors son 85e succès, un de plus que Jimmy Connors. Après son titre en 2017 et son quart de finale un an plus tard, le voilà maintenant crédité de 95 victoires sur le gazon anglais.

Une fois de plus, Roger Federer part à la chasse aux records et... au Connors. Tous tournois du Grand Chelem confondus, Jimbo garde jalousement un record pour lui depuis plus d'un quart de siècle. Le gaucher américain a remporté 98 matches à l'US Open. Personne n'a fait mieux, ni là-bas ni ailleurs. Federer a raté une première occasion de le rejoindre, voire de l'effacer, au mois de janvier, à Melbourne. En s'inclinant contre Stefanos Tsitsipas en huitièmes de finale, l'homme aux 20 Majeurs est resté scotché à 97 succès en Australie.

Roger Federer dépassera-t-il Jimmy Connors ?Eurosport

Martina l'intouchable

Wimbledon lui offre donc une nouvelle chance. Sous réserve de bénéficier d'un éventuel forfait, s'il atteint les huitièmes de finale, Federer égalera les 98 victoires de Connors à l'US Open. S'il avance jusqu'en quarts, il le dépassera et, après le record de titres (8), de loin le plus essentiel, il détiendrait tous les records masculins à Wimbledon puisqu'il est aussi devenu en 2017 le seul à avoir joué au moins 100 matches à Londres.

Mais il lui faudra aller plus loin encore et se hisser dans le dernier carré pour établir une marque mythique et devenir le premier joueur dans l'histoire du tennis avec au moins 100 matches gagnés au compteur dans une des quatre levées majeures du circuit. Chez les dames, deux joueuses ont déjà accompli cet exploit : Chris Evert à l'US Open, avec 101 victoires et surtout Martina Navratilova, intouchable avec ses 120 succès à Wimbledon.

Ce record-là, même Federer ne devrait être en mesure de l'approcher. Il lui faudrait gagner les trois prochaines éditions pour avoir ne serait-ce qu'une chance d'y toucher en 2022. Même si le Suisse ne cesse de repousser les frontières de la longévité voire de la rationalité, la chose aurait un côté extravagant. Y compris pour lui.

Vidéo - Federer, 20 ans de Wimbledon, 20 ans de records 02:27

Matches gagnés par Grand Chelem