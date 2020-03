Avec la crise du coronavirus, Roland-Garros a déjà anticipé en repoussant son tournoi du 20 septembre au 4 octobre. Mais qu'en sera-t-il de Wimbledon alors que la surface (ndlr : gazon) et la météo britannique ne seront pas adaptées en automne ? Voici la question à laquelle tentera de répondre le All England Lawn Tennis la semaine prochaine. Si le report semblerait écarté, les organisateurs des internationaux de Grande-Bretagne, programmés du 29 juin au 12 juillet, évoqueront une possible annulation du tournoi.

"Le All England Lawn Tennis confirme qu'il évalue tous les scenarios pour Wimbledon 2020, y compris le report ou l'annulation, a-t-il indiqué ce mercredi dans un communiqué publié sur le site officiel du tournoi. Le report n'est pas sans risque alors que l'hypothèse de jouer à huis clos est totalement exclue. Nous avons mis en place des mesure d'urgence depuis janvier en travaillant en étroite collaboration avec le gouvernement britannique et les autorités de santé publique."

"Nous travaillons dur pour pouvoir maintenir le tournoi en 2020. Nous avons convoqué une réunion d'urgence du Conseil principal de l'AELTC la semaine prochaine, au cours de laquelle une décision sera prise", a confirmé Richard Lewis, le directeur général d'All England Lawn Tennis. Depuis 1946, Wimbledon s'est tenu chaque année, sans discontinuer. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Français Yvon Petra s'était imposé. Et si l'histoire se répétait l'an prochain en cas d'annulation de l'édition 2020 ?