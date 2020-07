WIMBLEDON - Tout au long de ce qui aurait dûr être la grande quinzaine du vert, découvrez notre classement des 100 matches les plus marquants de Wimbledon chez les hommes au cours de l'ère Open. Ce jeudi, nous entrons dans le top 20. A la 20e place, le bijou de match livré par Pat Rafter et Andre Agassi lors de l'édition 2000. En qualité pure, un vrai petit chef-d'oeuvre.

Dossier réalisé par Laurent Vergne, Maxime Battistella et Rémi Bourrières

20. Patrick Rafter - Andre Agassi

Edition : 2000

Demi-finale

Vainqueur : Patrick Rafter (Australie)

Adversaire : Andre Agassi (Etats-Unis)

Score : 7-5, 4-6, 7-5, 4-6, 6-3

A Wimbledon, on a vu des joueurs (Becker-Edberg, Federer-Nadal) s'affronter trois fois consécutivement en finale. Patrick Rafter et Andre Agassi, eux, ont bataillé trois fois consécutivement en demi-finales entre 1999 et 2001.

Agassi a remporté la première, Rafter les deux suivantes, à chaque fois en cinq sets. Plus bas dans notre classement, on a déjà parlé de son succès au finish en 2001. Celui de 2000 est mieux noté à nos yeux, non pas qu'il fût plus disputé, mais plutôt pour sa qualité générale et son issue plus surprenante. C'est, tout simplement, un immense match de tennis. "Le plus grand des vingt-cinq dernières années à Wimbledon", clamera sur le coup John McEnroe.

Retrouver Rafter en demi-finales de cet Open d'Australie 2000 est déjà une surprise en soi. Quelques mois plus tôt, l'Australien a subi une opération de l'épaule qui l'a contraint à mettre un terme prématuré à sa saison 1999. Depuis son retour en début d'année, il galère pas mal. Ce n'est qu'en entamant la saison sur gazon que le double vainqueur de l'US Open (1997-98) a retrouvé in extremis des couleurs, s'imposant à 's-Hertogenbosch. A Wimbledon, il connaît un parcours relativement tranquille jusque dans le dernier carré, bien aidé par un tableau dégagé après les défaites de Kafelnikov et Kuerten, qui n'étaient de toute façon pas les herbivores les plus fumants.

Mais ensuite, passer d'Alexander Popp, en quart de finale, à Andre Agassi, n°1 mondial, en demi-finales, c'est un peu comme passer brutalement des plaines de Beauce à l'Alpe-d'Huez . Pourtant, Rafter réussit le changement de braquet sans le moindre saut de chaîne. Pour un peu, quand il se détache 7-5, 2-0, on croit même un instant qu'il va s'imposer au sprint. C'est aller un peu vite en besogne.

Le Kid, c'est vrai, passe son temps à courir après le score. Là où il peut nourrir le plus de regrets, c'est peut-être sur le 3e set où, après être revenu de 5-3 à 5-5, il commet ensuite, à 5-6, deux doubles fautes consécutives qui précipitent sa perte dans ce 3e set, et peut-être dans ce match.

Celui-ci va se prolonger encore un long et bon moment. Comme souvent entre le flamboyant serveur-volleyeur australien et le puncheur américain, l'opposition de styles produit son lot de points spectaculaires. Mais globalement, Rafter mérite ce match et il va aller le chercher en disputant en 5e set conquérant, notamment au service. Saoulé de coups, Agassi encaisse un break fatal au 6e jeu et finit par céder après 3h17. A 27 ans, et à un an de sa fin de carrière précoce, Rafter se hisse vers la première de ses deux finales à Wimbledon.

...

