Pauline Parmentier a créé une petite sensation mardi. La Française, 88e joueuse mondiale, a renversé (4-6, 7-6, 5-0 ab.) en 2h17 Maria Sharapova, redescendue au 80e rang à la WTA, au 1er tour sur le gazon anglais. Il s’agit de la première victoire de la joueuse tricolore à Wimbledon depuis 2011 : à l’époque, elle avait dominé la Roumaine Sorana Cirstea. Apparemment blessée à l’avant-bras gauche, la Russe a abandonné alors qu’elle était à un jeu seulement de la défaite et n’a plus gagné un match au All England Club depuis quatre ans.

Le gazon n’est pas forcément sa tasse de thé, mais Pauline Parmentier se souviendra de ce premier tour de Wimbledon 2019. Au bord de l’élimination, menée 6-4, 5-3, la Tricolore est parvenue à renverser totalement la situation contre une Maria Sharapova à nouveau trahie par son corps. Après avoir repris son service de retard, elle a remporté le tie-break du deuxième set 7 points à 4. La Russe a alors pris un long temps mort médical d’un quart d’heure, se faisant manipuler l’avant-bras gauche.

Dans la manche décisive, les jeux ont défilé en faveur de Parmentier. Sharapova, qui n’a frappé que 16 coups gagnants pour 30 fautes directes, n’était clairement plus en capacité de lutter à armes égales. Mais elle aurait pu faire preuve de davantage de classe (à moins que la douleur n’ait été réellement insupportable) : au lieu d’aller au bout de la partie, elle a préféré renoncer à un jeu de la défaite.