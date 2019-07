Stefanos Tsitsipas s’est pris les pieds dans le tapis. Le Grec, en pleine ascension depuis sa demi-finale à Melbourne en janvier, a connu sa première grande déconvenue de l’année en Grand Chelem lundi. Pour son entrée en lice sur le gazon anglais sur le court numéro 2, la tête de série numéro 7 du tournoi a fini par céder au bout de cinq sets (6-4, 3-6, 6-4, 6-7, 6-3) et quasiment trois heures et demie d’un combat intense marqué par plusieurs rebondissements face à l’Italien Thomas Fabbiano, 89e joueur mondial. Ce dernier a rendez-vous au 2e tour avec Ivo Karlovic, vainqueur tranquille d’Andrea Arnaboldi (6-4, 6-4, 7-6).

Il ne s’attendait sûrement pas à quitter le tournoi aussi vite. A 20 ans, Stefanos Tsitsipas a beaucoup de talent de caractère et d’ambition, mais il est tombé de haut lundi. Le Grec a constamment fait la course derrière un adversaire en confiance après sa demi-finale à Eastbourne la semaine dernière et a fini par le payer. En manque de sensations et pas très en jambes, il a aussi été lâché par sa première balle (58 % en jeu) dans les moments importants.

Djokovic se frotte (déjà) les mains

S’il a fait un peu plus le jeu que Fabbiano, frappant 54 coups gagnants (contre 45), Tsitsipas n’a jamais réussi à se relâcher totalement et a éprouvé beaucoup de difficultés à déborder son opposant. Fébrile sur ses occasions (seulement 2 balles de break converties sur 10), il pensait sans doute avoir fait le plus dur en égalisant à deux sets partout. Dans un tie-break irrespirable, il a sauvé deux balles de match pour finalement l’arracher 10 points à 8.

Dans le cinquième et dernier set, le Grec s’est procuré les premières opportunités sur le service adverse, sans parvenir à les saisir. Et sur un coup du sort, une balle ralentie par la bande du filet, Fabbiano a fait le break décisif à 3 partout. L’Italien n’a plus perdu un jeu pour aller chercher une victoire de prestige. Après Zverev, Tsitsipas déserte donc un haut du tableau où Novak Djokovic s’impose, plus que jamais, comme le grand favori.