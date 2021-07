Il n’a pas su enchaîner. A l’image de ce qu’il avait déjà montré à Roland-Garros voici un mois, Gaël Monfils a été victime jeudi de ses trop nombreux manques du moment. Celui qui est encore numéro 1 tricolore au classement a cédé en quatre sets (6-3, 6-4, 4-6, 7-6) et 3h08 face à l’Espagnol Pedro Martinez, 107e joueur mondial, au 2e tour de Wimbledon. Trop hésitant dans son jeu vers l’avant et à la relance, son tennis a manqué de fil conducteur. Son vainqueur défiera le Chilien Cristian Garin, tête de série numéro 17, au 3e tour.

On ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir tout donné. Jusqu’au bout du tie-break de la quatrième manche, Gaël Monfils s’est arraché sur toutes les balles, se retrouvant fréquemment les quatre fers en l’air. Mais ses doutes et ses limites sur gazon l’ont rattrapé face à un adversaire pourtant spécialiste de la terre battue. Trop longtemps dans ce match, il aura hésité sur l’attitude à adopter, entre agressivité et conservatisme à l’échange. Et il a logiquement fini par le payer.

Une révolte trop tardive

Pourtant, sur la lancée de sa victoire au bout des cinq sets la veille au 1er tour, tout avait bien commencé. Un break d'entrée et on se disait Monfils enfin prêt à surfer sur un début de cycle positif. Il n'en a rien été. La tête de série numéro 13 a disparu totalement de la circulation dans la foulée, perdant logiquement les deux premiers sets. Sans le moindre rythme à la relance, peu inspiré dans ses rares choix offensifs - il lui est arrivé plusieurs fois d'assurer des smashes sur son adversaire et de voir la balle lui revenir dans les pieds -, le Français a pris un retard qui s'est avéré rédhibitoire.

Car oui, Monfils s'est bien révolté en fin de troisième set, faisant davantage le jeu avec son coup droit. Et dans le quatrième acte, il a refusé de mourir en réalisant le débreak à 6-5 contre lui pour disputer un jeu décisif. Mais à la fin, le plus entreprenant dans les moments de tension a gagné. Martinez a d'ailleurs conclu l'affaire d'une volée croisée gagnante de coup droit. Dommage pour Monfils qui avait une bonne opportunité à saisir pour aller au 3e tour, mais la route pour retrouver la confiance reste longue.

