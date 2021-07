Karolina Pliskova rejoint Ashleigh Barty en finale de Wimbledon. La Tchèque a renversé Aryna Sabalenka en 1h53 (5-7, 6-4, 6-4) et se qualifie pour sa deuxième finale en Grand Chelem après celle perdue à l’US Open en 2016 contre Angelique Kerber. Cette fois-ci, elle fera face à la numéro un mondiale. Après avoir perdu le premier set contre le cours du jeu, Pliskova a fait parler sa sérénité et sa science du jeu pour sortir vainqueure de cette deuxième demi-finale. Elle s’impose pour la première fois de sa carrière contre la Biélorusse.

Il y avait pourtant de quoi se frustrer du côté de l’ancienne numéro un mondiale. Car, pendant que Sabalenka était entraînée dans un tourbillon et enchaînait les fautes directes, Pliskova restait de glace et profitait de la moindre occasion qui se présentait à elle. Seulement, la quatrième joueuse mondiale retrouvait toutes ses facultés dès que les balles de break se dressaient contre elle. Après en avoir sauvé huit dans le premier set dont quatre à 5-5, elle a réalisé le hold-up parfait dans le jeu suivant. Le seul jeu de service raté par Pliskova et conclu … d’une double faute sur la seule balle de break qu’elle a eu à défendre (5-7, 45 minutes).

Et Sabalenka s’est perdue…

Aryna Sabalenka Crédit: Getty Images

On aurait pu croire que le gain de ce premier set, accessoirement le premier perdu par Pliskova dans cette quinzaine, allait libérer la Biélorusse. Il n’en fut rien. Elle a continué à se précipiter dès que la Tchèque accélérait et à forcer son jeu. Lorsqu’elle est parvenue à prendre l’avantage dans l’échange, elle a trop souvent fait le mauvais choix. Pliskova a systématiquement anticipé les attaques sur son coup droit pour faire la différence sur le passing qui suivait. Résultat, elle a fait le break à 2-2 dans le deuxième set puis 0-0 dans le troisième.

Les 18 aces de Sabalenka n’ont pas suffi à la préserver de la qualité de retour de son adversaire. En face, Pliskova a perdu presque autant de points sur l’ensemble des deux dernières manches que sur la première (11 contre 10). Après son treizième ace, elle a pu lever les bras au ciel. Cinq ans plus tard, la voilà donc en finale d’un Grand Chelem pour la deuxième fois de sa carrière. Face à Ashleigh Barty, le défi sera immense.

