Le gazon ne se laisse pas apprivoiser si facilement. Et si l'insouciance est un atout fondamental pour jouer librement, l'expérience a aussi ses vertus. Angelique Kerber l'a montré lundi à Cori Gauff sur le Centre Court, alors que l'Américaine de 17 ans espérait atteindre un deuxième quart de finale consécutif en Grand Chelem. L'Allemande de 33 printemps a parfaitement maîtrisé tactiquement sa jeune adversaire pour s'imposer en deux manches (6-4, 6-4) et 1h16 de jeu. Elle n'avait plus été aussi loin dans un Majeur depuis son triomphe sur les mêmes lieux en 2018.

Elle n'était certainement ni la favorite du public, ni celle des bookmakers. Mais Angelique Kerber a retrouvé ces dernières semaines ce qui a fait d'elle une championne en Grand Chelem. Battue dès le 1er tour à l'Open d'Australie et à Roland-Garros cette saison, l'Allemande n'a pas renoncé pour autant aux sommets et le retour du gazon l'a visiblement inspirée. Titrée dans le tournoi de préparation de Bad Homburg en Allemagne, elle a conquis sa 9e victoire d'affilée lundi contre Cori Gauff. Un succès qu'elle doit autant à ses jambes retrouvées qu'à sa maîtrise de la géométrie du court.

Kerber a sorti Gauff de sa zone de confort

Avec son jeu de gauchère, ses trajectoires rectilignes et courtes croisées, Kerber a sorti celle que l'on surnomme "Coco" de sa zone de confort. Un peu comme Adrian Mannarino et Cameron Norrie avaient un peu fait sortir Roger Federer de son rythme plus tôt dans la quinzaine chez les messieurs. Clairement moins à son aise dans ces schémas de jeu, Cori Gauff a commis beaucoup plus de fautes que d'ordinaire côté coup droit. Et elle a eu aussi bien du mal à déborder son adversaire. La partie a débuté par cinq breaks et c'est l'Allemande qui a été la première à tenir son engagement, ce qui lui a ensuite permis de virer en tête.

Très mobile, quasiment accroupie par séquences pour contrôler idéalement la balle, l'Allemande à encore fait la différence dès le 3e jeu de la seconde manche et n'a plus lâché son avantage. Ses passings courts croisés et ses contres en bout de course ont fait merveille comme à la grande époque. Très sûre d'elle, elle a même conclu les débats par un ace au T. Un duel intéressant l'opposera mardi à Karolina Muchova qui a dominé de son côté l'Espagnole Paula Badosa (7-6, 6-4). Déjà quart-de-finaliste en 2019, la Tchèque a prouvé elle aussi que le gazon magnifiait son jeu.

