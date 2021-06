Chardy a écoeuré Karatsev

Il a sorti l'artillerie lourde. Opposé d'entrée au redoutable (cette saison) Aslan Karatsev, demi-finaliste à l'Open d'Australie, Jérémy Chardy a été très inspiré mercredi. Non seulement le Palois a franchi l'obstacle, mais il l'a fait en trois manches (7-6, 7-6, 6-3) et 2h27 de jeu, et sans jamais concéder son service. Il a ainsi frappé pas moins de 18 aces (pour une double faute) et 37 coups gagnants en tout (pour 20 fautes directes). Et au-delà de son agressivité, Chardy a aussi posé bien des problèmes au Russe avec son petit slice de revers. Au 2e tour, il défiera le Biélorusse Ilya Ivashka.

Moutet a lâché l'affaire

Wimbledon Berrettini bien parti, Isner déjà sorti IL Y A 2 HEURES

C'est une fin de match digne de celle de Benoît Paire la veille. A ceci près que Corentin Moutet n'a marqué que 2 petits points, lui, dans le troisième set face à Aljaz Bedene mardi contre 5 à son compatriote. Le report de son 1er tour de 24 heures à cause de la pluie n'a visiblement pas fait du bien au jeune Français qui n'a pas fait le poids face à son adversaire slovène vainqueur en trois manches (6-4, 6-4, 6-0) et 1h42 de jeu. Deux ans après être sorti des qualifications et avoir battu Grigor Dimitrov au 1er tour, Moutet n'a visiblement pas retrouvé ses sensations sur le gazon anglais. Bedene, de son côté, sera opposé à Yoshihito Nishioka au 2e tour.

Barrère piégé d'entrée

Le destin est parfois cruel. Sorti des fameuses qualifications de Roehampton, Grégoire Barrère n'a pu franchir le 1er tour du grand tableau, battu par un... "lucky loser". Le repêché Botic Van de Zandschulp a donc su saisir à merveille sa seconde chance pour frustrer le Français en quatre sets (6-2, 6-7, 6-1, 7-6) et 2h40 sur le court numéro 7. Le Néerlandais a vu son audace récompensée (52 coups gagnants à 22) et aura le redoutable honneur de défier Matteo Berrettini lors de son prochain match.

Pouille a bien résisté malgré tout

Face au finaliste du Queen's, Lucas Pouille a pris du plaisir, mais il a fini par céder. Interrompu mardi par la nuit alors qu'il menait d'un set, le Nordiste s'est finalement incliné en quatre manches contre le Britannique Cameron Norrie (6-7, 7-5, 6-2, 7-5) et 2h45 de jeu. Entreprenant et inspiré, le Français a bien cru pousser la tête de série numéro 29 au 5e set quand il a servi à 5-4 en sa faveur. Mais Norrie, en grande confiance actuellement, a fait valoir ses qualités de contreur pour s'adjuger les trois derniers jeux et la qualification.

Wimbledon Les courts plus glissants et dangereux cette année ? Le All England Club pointe la météo du doigt IL Y A 2 HEURES