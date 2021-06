A peine commencé, son Wimbledon 2021 s’est déjà achevé. Après un petit peu plus de deux heures passées sur le Court 1 face à un Frances Tiafoe inspiré et vainqueur sans coup férir (6-4, 6-4, 6-3), Stefanos Tsitsipas a donc quitté le All England Club tête basse. Il n’y a donc plus gagné le moindre match depuis trois ans, et a même fait pire que lors de sa dernière défaite sur le gazon londonien lors de laquelle il avait baissé pavillon au bout des cinq sets. L’échec est d’autant plus retentissant pour l’intéressé qu’il restait sur trois demi-finales en Grand Chelem. Alors comment l’expliquer ?

Je me disais que j’aurais peut-être dû jouer la semaine avant Wimbledon, soit à Majorque soit à Eastbourne, je ne suis pas sûr. L’un ou l’autre de ces tournois, m’auraient bien sûr aidé à être en meilleure forme, à préparer mon tennis à la saison sur gazon", a-t-il souligné après sa défaite. Il y a sans doute quelques raisons techniques liées au gazon qui reste une surface difficile à apprivoiser . Glissante, surtout en première semaine et dans les conditions humides de ce lundi, elle n’aide pas à prendre rapidement ses marques, surtout pour un joueur comme Tsitsipas dont les gestes de préparation sont ambles. "", a-t-il souligné après sa défaite.

Stefanos Tsitsipas à Wimbledon en 2021 Crédit: Getty Images

Wimbledon Sinner prend la porte, Rublev assure l'essentiel IL Y A 2 HEURES

Une transition trop courte pour retrouver de la fraîcheur mentale

A la relance, Tsitsipas a souvent semblé pris de vitesse, surpris par les premières balles puissantes de Tiafoe. Il a donné l’impression de manquer de temps et d’hésiter dans sa prise de décision. Et pourtant, le Grec a eu des opportunités pour s’emparer du service adverse et faire de ce match un combat : 7 balles de break exactement. Le problème, c’est qu’il n’a su en convertir aucune alors que son adversaire est parvenu à le faire à 4 reprises dans le même temps en 8 occasions. Dans ces moments chauds, Tsitsipas a fait les mauvais choix ou a subi l’agressivité de son rival américain.

Si la performance de Tiafoe n’est pas à sous-estimer, il manquait clairement quelque chose d’autre à Tsitsipas : cette haine de la défaite, cette volonté de s’en sortir à tout prix. "Mon adversaire a joué bien mieux que moi. Il n’y avait pas de mon côté la volonté que j’espérais. Je n’avais pas le même fighting spirit que d’habitude sur le court", a constaté avec lucidité le numéro 4 mondial. La très courte transition entre la terre et le gazon ne l’a sûrement pas aidé à se remettre d’aplomb, surtout deux semaines après avoir perdu une finale de Roland-Garros au cours de laquelle il avait mené deux sets à rien contre Novak Djokovic.

Mais au-delà de la digestion du résultat sportif, le contexte sanitaire actuel n’a pas aidé Tsitsipas qui a en plus perdu sa grand-mère récemment. "C’est très difficile mentalement quand vous savez que vous allez de ‘bulle’ en ‘bulle’. Après avoir été deux semaines et demie dans ces conditions, à peine quinze jours après, il faut traverser la même chose encore", a-t-il confié. Déjà sans repères sur herbe, le Grec n’avait visiblement pas la fraîcheur nécessaire pour se battre et tenter de s’en sortir malgré tout. A ce niveau, il ne pouvait donc pas espérer un autre résultat.

Wimbledon Sensation à Wimbledon : Tsitsipas se prend (encore) les pieds dans le tapis vert IL Y A 4 HEURES