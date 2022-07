WIMBLEDON – Quel match, quelle superbe accolade entre les deux joueuses, et quelle histoire ! A bientôt 35 ans – elle fait partie du "club" des natifs du 8 août comme Roger Federer ou Felix Auger-Aliassime - l'Allemande Tatjana Maria, qui n'avait jusqu'à présent jamais atteint une deuxième semaine en Grand Chelem, jouera les demi-finales à Wimbledon au terme d'une victoire une nouvelle fois renversante face à sa compatriote Jule Niemeier, tout aussi inattendue mais beaucoup plus jeune (22 ans), et finalement battue 2-6, 6-2, 7-5 à l'issue d'un formidable duel de 2h18.

Maria, qui avait sauvé deux balles de match en huitièmes contre Jelena Ostapenko, mais aussi deux balles de 2e set au 3e tour contre Maria Sakkari et qui était breakée au 3e set par Sorana Cirstea au 2e tour, était cette fois menée 4-2 au 3 set par son excellente et très puissante compatriote, dans ce qui était le troisième quart de finale 100% allemand de l'ère Open après un Graf-Kohde Kilsch à l'Open d'Australie 1989 et un Kerber-Lisicki à Wimbledon 2012.

Classée 46e mondiale et maman de deux petites filles, Maria poursuit donc sa fabuleuse histoire qui lui vaut de devenir la sixième joueuse de plus de 34 ans à atteindre les demi-finales à Wimbledon après Billie Jean King, Chris Evert, Martina Navratilova ainsi que les sœurs Williams. Pas une mauvaise compagnie, non ?

