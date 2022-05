Ad

Benoît Paire, lui, va perdre bien moins de points que Novak Djokovic dans l'affaire, après sa sortie de route dès le premier tour l'an passé. Et pourtant. Venu en conférence de presse à sa demande après sa défaite face à Ilya Ivashka ce mardi au 1er tour, le Français n'avait pas très envie de parler de son match mais bel et bien de la situation actuelle et de cette bisbille entre l'ATP et Wimbledon.

Wimbledon Djokovic soutient la décision de l'ATP : "Quand on fait une erreur, il y a des conséquences" IL Y A 17 HEURES

J'ai du mal à comprendre le truc, si l'ATP défend plutôt les joueurs ou défend la Russie, a-t-il attaqué bille en tête. C’est ça mon point de vue. J'ai du mal à le comprendre, et c’est pour ça que je voulais vous voir. Parce que, finalement, pour quatre ou cinq joueurs, on se retrouve à jouer un tournoi sans point, sans rien. Quand certains ont eu le Covid et qu’ils devaient rester dans leur chambre, on n’a pas fait tout un truc en disant : 'il y en a qui ne peuvent pas jouer ce tournoi, donc on doit annuler le tournoi, il n’y a pas de point'. Là, d’un coup, il y a quatre joueurs russes, dont Medvedev, qui ne peuvent pas jouer et on fait tout un truc, on se met contre Wimbledon. Je trouve juste ça dommage, parce qu’en fait, si on écoute la plupart des joueurs, tout le monde ne comprend pas cette décision. Quand j’en parle dans le vestiaire avec 99 % des joueurs, 99 % des joueurs veulent des points et veulent jouer un tournoi normal. Donc, en fait, j'ai du mal à comprendre si l'ATP défend vraiment les joueurs ou la Russie". Une , a-t-il attaqué bille en tête.". Une logique également avancée par Naomi Osaka lundi.

La question qui fâche : Exclure Russes et Bélarusses de Wimbledon est-il une bonne décision ?

"On se retrouve dans une situation où finalement, les Russes ont gagné"

Comment va-t-il aborder ce tournoi ? A sa manière. "Moi, je vais y aller pour prendre mon chèque de toute façon, pour jouer une exhibition, a-t-il expliqué. Franchement, autant aller prendre son chèque ! Je vais y aller en famille. Je vais y aller tranquillement". Mais il ne digère toujours pas cette méthode, surtout après une période Covid qu'il a très mal vécue.

"Le seul truc, c’est : pourquoi avoir pris cette décision sans en parler à aucun joueur ? C'est facile de dire qu'un conseil a voté. Non ! Franchement, personne n'a été au courant. Au dernier moment, on nous a dit : 'il n’y a pas de point à Wimbledon, le prize money va être réduit'. Si c’est une guéguerre entre l’ATP et Wimbledon, nous, on est au milieu de ça et franchement, ce n’est pas très sympa, parce qu’en fait, on a envie de jouer normalement. Je suis désolé pour les Russes et pour la Russie, mais en tout cas, c'est eux qui ont foutu le bordel. Pour moi, c'est tous les joueurs de l'ATP, les autres pays qui sont pénalisés. On se retrouve dans une situation où finalement, les Russes ont gagné, parce que Medvedev va passer n°1 mondial".

Interrogé également sur cette décision quelques minutes avant la sortie musclée de Benoît Paire, Daniil Medvedev a également réagi, s'alignant sur la prise de position de Novak Djokovic. "Ce n'est pas facile de dire quoi que ce soit, a-t-il d'abord reconnu. Lorsque j'ai vu la FAQ d'ATP, pourquoi ils ont pris la décision, etc., parce qu'ils se sont expliqués dans cette FAQ, je me suis dit : 'c'est logique ce qu'ils disent'. C'est ce que je n'ai pas trouvé dans les explications côté Wimbledon. Attention, je ne vous dis pas quelle décision est la bonne, mais en tout cas, pour les explications données, je trouve que l'ATP est plus logique et cohérente". Pas exactement l'avis de Benoît Paire.

Quand McEnroe et Katché revisitent Green Day pour Nadal

Wimbledon Osaka pas sûre de participer à Wimbledon sans les points ATP et WTA HIER À 13:13