Sa réaction était attendue. Numéro 1 mondial, tenant du titre à Wimbledon, Novak Djokovic n'avait pas encore réagi en public à l'annonce de l'ATP et de la WTA de ne pas attribuer de points lors du Grand Chelem londonien . Une décision prise en réaction à l'annonce des organisateurs du tournoi un peu plus tôt. Alors que l'invasion russe en Ukraine a démarré depuis désormais trois mois, les organisateurs du Majeur sur gazon avaient annoncé, en soutien aux sanctions décidées par le gouvernement britannique, d'empêcher les joueurs russes et biélorusses de venir disputer des matches au All England Club cet été (27 juin – 11 juillet).