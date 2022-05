C'est une décision qui fait parler sur le circuit. Vendredi, l'ATP et la WTA ont annoncé qu'ils ne distribueraient aucun point à Wimbledon , pour protester contre l'exclusion des joueurs et joueuses russes et bélarusses des tableaux du Majeur anglais. De quoi provoquer de sacrés changements aux classements ATP et WTA. A titre d'exemple, Novak Djokovic perdrait ainsi le bénéfice de sa victoire l'an passé (2000 points) et deviendrait, en l'état, troisième mondial derrière Medvedev et Zverev.