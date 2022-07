Nick Kyrgios n'a pas douté. Contre Cristian Garin, l'Australien s'est imposé en trois manches et 2h13 au terme d'une rencontre maîtrisée dans sa quasi intégralité (6-4, 6-3, 7-6). Déjà quart de finaliste à Wimbledon en 2014, le voici maintenant dans le dernier carré du tournoi où l'Aussie affrontera soit Taylor Fritz, soit Rafael Nadal.

Souverain au cours des deux premières manches, le natif de Canberra a pris son temps pour dominer Garin, qualifié pour son premier quart de finale en Grand Chelem, lors d'un dernier set terminé dans un tie-break sous tension. Allongé sur le gazon londonien, l'enfant terrible du tennis prend rendez-vous pour tenter de se qualifier pour sa première finale de Grand Chelem.

Remis en selle pour cette saison de gazon, le 40ème mondial à l'ATP a rendu une copie presque parfaite contre Garin. Malgré un break concédé dès le démarrage du match face à un adversaire en pleine confiance, Kyrgios a temporisé pour recoller à 3-3 avant de coller un jeu blanc à son vis-à-vis pour empocher la première manche en 37 minutes chrono (6-4).

Expéditif au service, le demi-finaliste à Stuttgart et Halle cette saison a excellé dans le domaine des aces (17 au total) et n'a plus jamais perdu sa mise en jeu dans le match. Résultat des courses : Garin s'est fait breaker dans le quatrième jeu de la deuxième manche. Obligé de faire la course derrière son adversaire, le Chilien a constaté les dégâts après 1h15 en étant mené deux sets à rien (6-3). Heureusement pour Garin, cette situation n'était pas sans rappeler son match précédent face à Alex De Minaur remporté après une remontada pleine de courage et d'abnégation Avec un jeu de service retrouvé, le Sud-Américain a mené pendant l'intégralité de la troisième manche, laissant transparaître quelques crises d'énervement de la part de Kyrgios. Mais au bout d'un tie-break serré, le favori de cette rencontre a trouvé la faille à 6-5, service Garin (7-6). Grâce à ce succès, Kyrgios est le premier Australien à se qualifier pour une demi-finale à Wimbledon depuis Lleyton Hewitt en 2005. Et à la vue du talent intrinsèque de Kyrgios, il était temps !