A force, on avait presque fini par l'oublier… Mais après avoir "laissé" les tournois du circuit se dérouler à peu près normalement ces dernières semaines, voilà que le Covid s'est rappelé à notre mauvais souvenir en frappant à Wimbledon deux épouvantails du tableau masculin, Marin Cilic et surtout Matteo Berrettini , tous deux testés positifs au virus et contraints de se retirer du Grand Chelem londonien.

Un coup du sort qui a fait bondir Alizé Cornet, laquelle a jeté un pavé dans la mare après sa qualification pour le 2e tour face à Yulia Putintseva en révélant que le vestiaire féminin avait signé un accord tacite durant Roland-Garros pour ne pas se tester et ainsi ne pas engendrer des désagréments en série.

"On ne va pas s'auto-tester pour ne pas se mettre dans la merde"

"Quand on voit que Krejcikova se retire du double parce qu'elle a eu le Covid et que derrière tout le vestiaire est malade, il y a de quoi s'interroger, a ainsi déclaré la n°1 française en conférence de presse, dans des propos relayés notamment par RMC. A Roland-Garros, je pense qu'effectivement il y a eu quelques cas et un accord tacite entre nous : on ne va pas s'auto-tester pour ne pas se mettre dans la merde. J’ai vu des filles porter des masques parce qu'elles ne voulaient pas le refiler… Mais je n’en dirais pas plus."

La Niçoise a par ailleurs laissé entendre que cet accord tacite était né d'un ras-le-bol général du circuit à l'égard des règles anti-Covid jugées désormais trop strictes. "Le Covid, on en a payé le prix. On a été sous bulle pendant un an et demi, on a été vaccinés, c'est bon quoi. A un moment donné, il faut être cohérent sur la manière de procéder. Cela fait partie de notre vie, c'est comme ça. Je trouve que la psychose serait vraiment mal placée à ce niveau-là alors qu'on a mangé notre pain noir."

La psychose est pourtant d'autant plus prégnante sur place que Matteo Berrettini et Marin Cilic se sont tous deux entraînés avec Novak Djokovic et Rafael Nadal. Lesquels sont pour l'instant passés entre les gouttes. Mais n'oublions pas le délai d'incubation…

