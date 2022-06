Ad

Contactée par Eurosport, sa maman, Lizqueen, confirme que la joueuse "avait des crampes au niveau du mollet" à la fin de sa rencontre du premier tour. "Ça ira pour la suite mais elle ne voulait pas jouer au risque que cela vire en contracture", complète-t-elle, précisant que sa fille n'a pris sa décision d'abandonner "que ce matin". Mais sa partenaire, l’Allemande Tamara Korpatsch, qui s’apprêtait à faire ses débuts en double en Grand Chelem, n’a pas apprécié le revirement de Tan.

Wimbledon Serena : "Je ne me suis pas entraînée pour des matches de 3 heures…" IL Y A 8 HEURES

"Elle m’a envoyé un sms seulement ce matin. Et m’a laissé patienter jusqu’à une heure avant le début de la rencontre. Je suis triste, déçue et en colère. Je ne méritais pas ça. Elle m’a demandé avant le tournoi si je voulais jouer le double et je lui ai dit oui. Je ne lui ai pas demandé, elle l’a fait ! Si vous êtes cassée le lendemain d’un match de 3h, vous ne pouvez pas jouer au niveau professionnel", a fustigé la 110e mondiale sur Instagam.

Autant dire qu’on ne devrait pas voir les deux joueuses associées de sitôt. Tan, elle, va laisser ces bisbilles de côté pour préparer au mieux son match face à l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (45e), jeudi.

Wimbledon "Je me disais que gagner un jeu ou deux serait déjà super" : Tan en plein rêve IL Y A 17 HEURES