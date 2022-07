Roger Federer et Rafael Nadal se sont recroisés dimanche sur le Centre Court. Une image tellement rare ces derniers mois qu'il fallait vraiment en profiter. Invités à commémorer le centenaire du mythique Centre Court de Wimbledon, les deux géants du tennis ont été répartis selon leurs nombres de titres au All England Club pour la dite cérémonie. Nadal, avec ses deux sacres en 2008 et 2010, figurait au début. Federer, l'homme le plus titré de l'histoire du tournoi avec ses 8 titres, était tout au bout.

Avant que la cérémonie ne se termine, les deux géants du tennis ont d'ailleurs jeté un furtif coup d'oeil vers l'autre (visible à 39'47" sur la vidéo en-dessous). Un échange capté par l'inévitable Novak Djokovic, positionné à côté du Bâlois. Voilà trois ans qu'ils n'ont plus croisé le fer en tournoi. C'était sur le même Centre Court, en demi-finale de l'édition 2019, et Federer avait remporté ce 40e "Fedal".

Federer en manque de Wimbledon, Rafa en manque de Roger

Avant cela, l'Helvète, absent des courts depuis un an à cause de son genou, avait rassuré l'auditoire en expliquant qu'il espérait revenir dans un an. "Wimbledon me manque. Je savais en quittant le court l'an dernier que l'année qui venait serait dure. J'espère pouvoir revenir une fois encore... Je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps pour revenir sur le circuit. Le genou n'a pas été tendre avec moi".

Rafael Nadal lors de la célébration du centenaire du Centre Court à Wimbledon Crédit: Getty Images

Rapprochés humainement par leur rivalité au fil du temps, les deux champions semblent en manque de castagne tennistique, principalement Nadal, interrogé sur l'absence du Suisse après sa victoire au 3e tour contre Lorenzo Sonego. "C’est une chose négative, mais c’est la vie. Le temps file et il ne s’arrête jamais", a philosophé le Majorquin qui a une nouvelle fois regretté n'avoir jamais joué RF à l'US Open.

"Il faut s'habituer à cela. D'un point de vue personnel, ma relation avec Roger a toujours été excellente, c’est probablement mon plus grand rival. Il est difficile de décrire tout ce que nous avons partagé sur le terrain. Il me manque sur le circuit. Le tennis lui manque aussi, les tournois, les fans, tout le monde. Pas seulement ici à Wimbledon."

Novak Djokovic et Roger Federer lors de la célébration du centenaire du Centre Court à Wimbledon Crédit: Getty Images

